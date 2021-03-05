В Самарской области снова ожидают морозы до -18 градусов

115

Теплый атмосферный фронт покинет регион, а следом за ним придут холодные воздушные массы.

Жителям Самарской области в самое ближайшее время вновь придется испытать приход зимы. Синоптики предупредили о возможном похолодании в выходные дни.

Так, в эту пятницу, 5 марта, погода будет оставаться относительно теплой. Ночью температура от 0 до -5 градусов, днём до -3...+2 градусов. Правда обострять все эти погодные условия будут снег с дождем.

Как рассказали синоптики Приволжского УГМС, такая погода связана с прохождением теплого атмосферного фронта.

Но уже к выходным ситуация резко изменится: в ночь на субботу температура воздуха опустится до -8...-13 градусов, днём ожидается температура до -3...-8. Местами пройдет небольшой снег. Ветер северный, до 3-8 метров в секунду.

А в ночь на воскресенье, 7 марта, ожидается похолодание аж до -18. Впрочем, это ночью, а вот днем полегче - до -3...-8 градусов. Местами пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду, пишет ПроГородСамара.