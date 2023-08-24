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На территории Самарской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Трафарет»

24 августа 2023 15:28
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С целью предупреждения распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи.

Сотрудниками полиции на постоянной основе проводится масштабная профилактическая работа с целью предупреждения распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, выявление и пресечение фактов их вовлечения в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

Так, с 21 по 25 августа на территории региона полицейскими совместно с организациями правоохранительной направленности, представителями Администрации и управляющих компаний реализуется ряд профилактических мероприятий в рамках ОПМ «Трафарет».

Основными задачами мероприятия является обнаружение незаконной рекламы (баннеры, надписи, стикеры) по распространению запрещенных веществ и ее уничтожение, выявление лиц, размещающих рекламные сообщения о распространении наркотических средств и психотропных веществ, составление административных материалов и повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления запрещенных веществ и об ответственности за участие в их распространении.

Так, 24 августа в одном из районов областной столицы прошел совместный рейд сотрудников полиции, представителя Общественного совета при областном главке МВД и представителя Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.

Всего в этот день на территории Октябрьского района Самары участниками мероприятия было выявлено порядка 153 незаконно размещенных надписей. Представителями управляющих компаний приняты меры по их устранению (закрашиванию).

Областная полиции призывает жителей региона не оставаться равнодушными, присоединиться к операции, занять активную жизненную позицию и внести свой вклад в противодействие незаконному обороту наркотиков.

Сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также о запрещенных объявлениях на тротуаре, фасаде здания, информационном стенде можно на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 278-22-22, 8(846) 278-22-23, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

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