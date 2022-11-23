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Региональная ГИБДД информирует, что на территории Самарской области наблюдается ледяной дождь и гололедица.

Водителям следует выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию и боковой интервал между потоками. Также, нужно учитывать, что из-за гололеда сцепление колес с дорогой снижается, а тормозной путь увеличивается в несколько раз.

Необходимо избегать беспорядочного маневрирования, в особенности, связанного с выездом на полосу встречного движения, строго выполнять предписания дорожных знаков. Особенно внимательными водителям нужно быть на перекрестках, возле остановок общественного транспорта и пешеходных переходов.

Пешеходам, также необходимо быть внимательными, переходить дорогу только в установленных для этого местах, не отвлекаться на телефонные разговоры.

Помните, сложные погодные условия требуют от участников дорожного движения повышенного внимания. Безопасность каждого из нас зависит от личной дисциплинированности и ответственности.

Участникам дорожного движения, попавшим в ДТП или иную нештатную ситуацию на дорогах Самарского региона, всегда придут на помощь сотрудники Госавтоинспекции.

В таких случаях звоните в Управление ГИБДД Самарской области:

8(846)333-58-01

с мобильного 102

или на Единый номер «112».