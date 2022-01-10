На телерадиопередатчиках Самарской области в январе пройдет квартальная профилактика оборудования

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В январе на мощных радиотелевизионных станциях (далее - РТС) Самарской области пройдет квартальная профилактика телерадиопередающего оборудования, требующая отключения передающего оборудования. Время отключений согласовано с руководством теле- и радиоканалов, проводится в моменты отсутствия в эфире важных новостей и рейтинговых программ.

Кратковременные остановки трансляции 20 цифровых эфирных телеканалов (РТРС-1 и РТРС-2), «Самарского Губернского Телевидения» (ТК «Губерния») и «Самарского Губернского Радио» (радиоканала «Губерния») запланированы с 08:00 часов до 17:00 часов МЕСТНОГО времени:

- 12 января на РТС Сергиевск,

- 13 января на РТС Сызрань,

- 17 января на РТС Самара (с охватом г.о. Новокуйбышевск),

- 19 января на РТПС Жигулевск (с охватом г.о. Тольятти),

- 25 января на РТС Большая Глушица.

В указанные даты профилактические работы так же пройдут на аналоговых телеканалах и FM-радиостанциях.

По причине проведения профилактических работ на Центральной земной спутниковой станции (ЦЗС) 27 января с 08:00 часов до 17:00 часов МЕСТНОГО времени планируются остановки трансляции «Самарского Губернского Телевидения» (ТК «Губерния») и «Самарского Губернского Радио» (радиоканала «Губерния»).

График проведения профилактических работ на радиотелевизионных передающих станциях Самарской области размещен на сайте смотрицифру.рф в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» и в Кабинете телезрителя, в мобильном приложении РТРС «Телегид» в разделе «Вещание» во вкладке «Вещание».

Информацию о профилактических работах можно узнать, позвонив по телефону федеральной Горячей линии 8-800-220-20-02 (круглосуточно, бесплатно).

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