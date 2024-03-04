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На СТС выходит комедия, снятая в Самаре в цирке

4 марта 2024 13:21
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На СТС выходит комедия, снятая в Самаре в цирке

25 марта в 20:30* на СТС выходит 17-серийная комедия «Цирк!», продюсером которой стал Эдгард Запашный. Большая часть съёмок прошла в Самаре летом прошлого года.

По сюжету детдомовец Тимофей (Егор Кирячок), бабник Сева (Иван Злобин) и маменькин сынок Валик (Илья Сигалов) попадают в мир цирка, где их ждут директор-эстет (Николай Добрынин), завхоз и бывший моряк (Виталий Хаев), дрессировщик-мачо (Владимир Стержаков), иллюзионист-мажор (Сергей Чирков), силачка (Светлана Листова), танцовщица циркового кордебалета (Ника Вигель), метательница ножей (Тина Стойилкович) и другие цирковые. Парням предстоит найти сбежавшего слона, разделить постель с крокодилом, летать под куполом, убегать от разъярённых тигра и медведя и совершать другие безумства.

Съёмки проходили в Самарском цирке имени Олега Попова, где остановился итальянский цирк Togni. В сериале участвовали слоны, тигры, медведь, крокодил, обезьяна, верблюды, лошади, зебра, собаки и другие животные из Италии и России. «Я влюбился в Самару, — признаётся Егор Кирячок. — Не ожидал, что это город-курорт с такой красивой набережной. Нам ещё и с погодой очень повезло — тридцать два градуса. А я люблю жару и солнце, поэтому снимался с удовольствием».

Во время съёмок цирк продолжал работать: каждое утро перед сменой животные в качестве разминки прогуливались по арене, а три дня в неделю проходили представления. Помещения самарского здания 1969 года докрашивали, декорировали и обновляли. Занавес и борта манежа заменили на красный бархат, а арену застелили покрытием песочного цвета. На заднем дворе также появились беседка с мангалом и автомойка, куда по сюжету попадает сбежавший слон. Кроме цирка, в кадр попали самарские дворы, улицы, смотровая площадка «Вертолётка», ресторан на набережной Волги и другие локации. В съёмках принимали участие самарские актёры, гримёры, костюмеры, профессиональный метатель ножей и другие специалисты.

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