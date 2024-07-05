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На страже Отечества: 19 июля исполняется 105 лет со дня образования УФСБ России по ЦВО

5 июля 2024 20:37
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Управление занимает передовые позиции в вопросах выявления, предупреждения и пресечения шпионской, террористической и иной преступной деятельности.

19 июля 2024 года исполняется 105 лет со дня образования Управления ФСБ России по Центральному военному округу.

За более чем вековую историю Управление прошло путь от Особого отдела 3-й армии Восточного фронта РККА до органа безопасности в войсках, зона оперативной ответственности которого располагается на территории четырех федеральных округов, тридцати субъектов Российской Федерации (от Поволжья до моря Лаптевых), в шести часовых поясах и в пяти климатических областях.

Во все времена военная контрразведка играла важную роль в судьбе нашей страны, являясь надежным защитником ее национальных интересов. Вместе со всем народом военные контрразведчики сражались на фронтах Гражданской и Великой Отечественных войн, выполняли интернациональный долг в Афганистане, участвовали в локализации конфликтов на постсоветском пространстве и проведении контртеррористических операций на Северном Кавказе и Ближнем Востоке.

В настоящее время Управление занимает передовые позиции в вопросах выявления, предупреждения и пресечения шпионской, террористической и иной преступной деятельности.

В Самарской области личный состав оперативных отделов Управления, опираясь на боевые традиции своих предшественников, успешно решает масштабные и ответственные задачи по выявлению и пресечению угроз национальной безопасности в войсковых частях Самарского, Рощинского, Чапаевского, Сызранского и Тольяттинского гарнизонов.

С февраля 2022 года сотрудники УФСБ России по Центральному военному округу принимают непосредственное участие в специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, в ходе которой ограждают войска округа от разведустремлений иностранных спецслужб, изобличают пособников нацизма, противодействуют диверсиям, оказывают помощь командованию в поддержании высокой боевой готовности, вносят достойный вклад в дело обеспечения безопасности страны. За время проведения специальной военной операции за мужество, стойкость и героизм более 100 сотрудников Управления награждены государственными наградами, более 120 отмечены ведомственными знаками и медалями.

Поздравляем с очередной юбилейной датой представителей всех поколений: от героев, прошедших огненными дорогами Великой Отечественной войны, наших легендарных «смершевцев», до тех, кто только осваивает азы контрразведывательной науки.

Твердость духа, верность традициям и высокий профессионализм помогут личному составу Управления и дальше успешно решать поставленные задачи, сообщает пресс-служба УФСБ России по Центральному военному округу.

 

Фото:  пресс-служба УФСБ

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