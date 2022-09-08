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На Старой набережной к Речному вокзалу прибыла делегация ветеранов МВД Свердловской области на теплоходе «Хирург Разумовский».

Мероприятие проходит в рамках акции «ЕДИНСТВО – НАША СИЛА» и посвящено празднованию 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также чествованию участников боевых действий.

Праздничное настроение ветеранам задает оркестр Культурного центра Главного управления МВД России по Самарской области под руководством Владимира Гузиева. В торжественной части встречи право внести Флаг Совета ветеранов ОВД и ВВ ГУ МВД России по Самарской области предоставили курсантам Лицея государственной службы и правоохранительных органов.

Для гостей Совет ветеранов и Управление по работе с личным составом областного главка полиции организовали торжественную концертную программу и, конечно же, обзорную экскурсию по памятным местам Самары.

В программе визита ветераны возложат цветы к Вечному огню Мемориального комплекса сотрудников ОВД Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей, и проведут рабочую встречу с территориальным Советом ветеранов для обмена опытом и передачи знаний молодому поколению сотрудников ОВД, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО