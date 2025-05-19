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На «Станкозаводе» прошла встреча, посвященная грантовой поддержке предпринимателей креативного сектора

19 мая 2025 16:59
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В событии приняли участие представители областного минэкономразвития и творческих бизнес-проектов.

На площадке творческого кластера «Станкозавод» прошла встреча, посвященная грантовой поддержке предпринимателей креативного сектора. В событии приняли участие представители областного минэкономразвития и творческих бизнес-проектов.

В регионе первый конкурс грантов для предпринимателей в сфере креативных индустрий прошел в 2024 году. Тогда 20 предпринимателей региона получили финансовую поддержку своих творческих проектов на общую сумму 10 млн рублей. В этом году предприниматели вновь могут заявиться на конкурс и получать поддержку от государства.

В этом году победители конкурса получат до 500 тысяч рублей на развитие своих проектов. Участвовать смогут предприниматели, вид деятельности которых официально отнесен к креативным индустриям. Например, предприятия в сфере моды, архитектуры и урбанистики, музыки и саунд-дизайна, кино и анимации, рекламы и др.

Мера поддержки реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Старт приема заявок будет объявлен на портале mybiz63.ru.

 

Фото:   департамент информационной политики Самарской области

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