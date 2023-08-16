Я нашел ошибку
Главные новости:
Детские кардиохирурги поменяли местами аорту, легочную артерию и коронарные сосуды, вернув их в правильное положение.
Детские кардиохирурги Челябинска переставили на место сосуды сердца у новорожденного ребёнка
Дмитрий Азаров озвучил предложения по развитию общественного электрического транспорта в регионах страны.
Самарский губернатор  принял участие в подготовке  Госсовета по  развитию общественного транспорта
Путин указал на проблемы с доставкой рыбной продукции.
Путин посетовал на низкое потребление рыбы среди россиян
В нем сосредоточены возможности для восстановления здоровья пациентов, перенесших инфаркт и инсульт, столкнувшихся с сердечно-сосудистыми осложнениями после COVID-19.
Армен Бенян ознакомился с работой нового отделения медицинской реабилитации на Пятой просеке
Сразиться за звание лучших прибыли 28 сборных команд от подразделений противопожарной службы области.
На стадионе «Нефтяник» в Нефтегорске прошли X региональные соревнования огнеборцев
В Самаре железнодорожники провели для подростков профилактическое мероприятие «Лето красное – безопасное!» 
Самарское знамя – символ победы России в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг., освобождения стран Балканского полуострова от 500-летнего османского ига.
19 августа в Самаре состоится юбилейный V Международный патриотический фестиваль «Самарское Знамя»
 Как отмечал глава региона Дмитрий Азаров, Поволжская агропромышленная выставка дает мощный импульс развитию АПК Самарской области.
Самарская область готовится к юбилейной Поволжской агропромышленной выставке
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.42
-3.62
EUR 106.57
-4.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Тольятти примет фестиваль «Русское лето»
Выставка-игра откроется в пространстве старинного самарского двора
«Летние вечера духовой музыки» в Самаре продолжаются
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

На стадионе «Нефтяник» в Нефтегорске прошли X региональные соревнования огнеборцев

16 августа 2023 17:51
71
Сразиться за звание лучших прибыли 28 сборных команд от подразделений противопожарной службы области.

Огнеборцы продемонстрировали свое мастерство проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий ДТП.

«Лучшая команда по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте среди пожарно-спасательных подразделений Государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» определилась в X региональных соревнованиях.

Накануне на базе стадиона «Нефтяник» в городе Нефтегорск прошли X региональные соревнования «Лучшая команда по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте среди пожарно-спасательных подразделений Государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям».

Цель мероприятия – практическая отработка навыков по оказанию помощи пострадавшим в результате ДТП, повышение уровня профессиональной подготовки пожарных-спасателей подразделений противопожарной службы по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте, обмен опытом, совершенствование приемов и способов спасания пострадавших в ДТП людей.

Организатором соревнований выступило ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», так именно его подчиненные подразделения, как правило, первыми прибывают на место ДТП для оказания помощи пострадавшим.

Сразиться за звание лучших прибыли 28 сборных команд от подразделений противопожарной службы области. В состав каждой - вошли 4 человека (3 бойца и 1 водитель) из числа пожарных-спасателей, имеющих соответствующую подготовку на право проведения аварийно-спасательных работ. Участники соревнований выступали в боевой одежде пожарного.

Состязания проходили под руководством главного судьи соревнований – заместителя начальника Управления противопожарной службы Центра Александра Акимова.
За ходом аварийно-спасательных работ на двух площадках наблюдали не только внимательные и строгие судьи, но и гости мероприятия — представители руководства администрации муниципального района Нефтегорский.

Задание соревнований включало в себя: по прибытии на место условного ДТП заблокировать колеса стоящего автомобиля и огородить территорию вокруг него, разблокировать все двери автомобиля, срезать крышу, оказать первую помощь пострадавшим, роль которых исполняли манекены, и перенести их в автомобиль скорой медпомощи.

В среднем спасательные работы длились до 6,5 минут. На самое быстрое «спасение» ушло 4,3 минуты.
Однако судейской коллегией оценивалась не только скорость, но и техника- «чистота» действия спасателей.
Соревнования проходили в напряженной борьбе за победу.
Мастерски выполнить все задачи удалось команде пожарно-спасательного отряда № 49 (Елховский и Кошкинский районы). Они то и заняли I место. II место завоевала команда пожарно-спасательного отряда № 34 (Кинельский район). Бронзу взяла команда пожарно-спасательного отряда № 41 (Красноярский район).
Победители награждены кубком, дипломами и ценными подарками.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Дмитрий Азаров озвучил предложения по развитию общественного электрического транспорта в регионах страны.
16 августа 2023  18:43
Самарский губернатор  принял участие в подготовке  Госсовета по  развитию общественного транспорта
111
В Самарской области Росреестр ответит на вопросы, связанные с Государственным земельным надзором
16 августа 2023  12:24
В Самарской области Росреестр ответит на вопросы, связанные с Государственным земельным надзором
186
В Самарской области растут объемы выдачи льготных поручительств бизнесу
16 августа 2023  11:34
В Самарской области растут объемы выдачи льготных поручительств бизнесу
205
Самарская область в тройке лидеров по количеству голосов за лучшее граффити
15 августа 2023  13:56
Самарская область в тройке лидеров по количеству голосов за лучшее граффити
407
В районе улиц Клинической и Чернореченской в Самаре продолжается строительство спортивного комплекса
15 августа 2023  12:36
В районе улиц Клинической и Чернореченской в Самаре продолжается строительство спортивного комплекса
348
Весь список