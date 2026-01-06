На стадионе «Солидарность Самара Арена» в дни каникул организованы экскурсии 

В рамках работы по пропаганде физической культуры и спорта на стадионе «Солидарность Самара Арена» в дни каникул были организованы экскурсии для жителей и гостей Самарской области.

Стадион был построен в 2018 году к чемпионату мира по футболу в России и в рамках этого турнира на его поле выходили Игорь Акинфеев, Луис Суарес, Неймар, Харри Кейн и другие мировые звезды.

️ Сегодня «Солидарность Самара Арена» - домашний стадион для двух клубов российской премьер-лиги, «Крыльев Советов» и «Акрона».

В ходе экскурсии посетители знакомятся с разными зонами стадиона: трибунами и ложами, раздевалками «Крыльев» и «Акрона», посещают зал для пресс-конференций и выходят прямо на поле к тренерским скамейкам. Заключительная часть экскурсии - посещение музея истории самарского футбола.

Фото: Максим Калинкин/минспорта СО