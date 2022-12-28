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На стадионе «Солидарность Самара Арена» откроется новогоднее пространство

28 декабря 2022 16:10
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Прогулочная территория порадует жителей и гостей региона выставочными зонами и пространствами для активного отдыха и занятий спортом.

В новогодние каникулы, с 30 декабря по 8 января, на прилегающей территории стадиона «Солидарность Самара Арена» будет работать новогоднее пространство «Галерея премудрости». Прогулочная территория порадует жителей и гостей региона выставочными зонами и пространствами для активного отдыха и занятий спортом.
На «Последней миле» будет установлена 25-метровая елка – главный атрибут новогодних праздников, а также тематические инсталляции и медиаэкран. Самых юных гостей будет ждать 3D арт-объект «Дом Деда Мороза» cо сказочными персонажами и анимационной программой, а также катания на пони.

Для удобства посетителей в новогодние праздники заработает «Южная» парковка и на улице Арена-2018. Впервые будет залит каток площадью 2500 кв. м. Рядом с ним будут расположены теплые помещения для переобувания, прокат спортивного снаряжения и точки питания. Будут подготовлены трассы для беговых лыж протяженностью 1,5 км, а также горки для катания на ледянках и тюбингах.

Для поклонников самарского футбола в субботу, 31 декабря, будут организованы бесплатные экскурсионный туры в музей футбольного клуба «Крылья Советов», который был открыт на стадионе «Солидарность Самара Арена» летом текущего года в рамках празднования 80-летнего юбилея волжского клуба. Отметим, что попасть на экскурсию можно только по предварительной записи по телефону (846) 933-40-06 или отправив заявку на электронную почту: tour@samara-arena.info.

Полюбившаяся жителям губернии выставка «Планет» в этом году расположится на первой аллее по соседству с праздничными фотозонами. Напомним, что 2023 год объявлен годом педагога и наставника. Тематическая выставка, посвященная тренерам, спортивным учреждениям и клубам Самарской области, будет установлена на второй пешеходной аллее.

На пересечении третьей и четвертой аллеи развернется пункт приема гуманитарной помощи для военных, участвующих в специальной военной операции. И здесь каждый желающий сможет написать теплые пожелания и поздравления российским солдатам.

«Уверен, что здесь каждый найдет занятие по душе. Прилегающая территория стадиона давно стала излюбленным местом семейного отдыха. Ежегодно за время новогодних каникул ее посещают более 40 000 самарцев и гостей региона. Впервые уникальное пространство было создано в канун 2020 года по поручению Губернатора региона Дмитрия Игоревича Азарова», – отмечает директор ГАУ СО «Самара Арена» Виталий Иванов.

 

Фото: департамент информационной политики СО

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