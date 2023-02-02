На склоне площади Славы в Самаре открылась выставка работ юных художников «О воинской славе России»

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2 февраля 2023 года на экранах мультимедийного комплекса на склоне площади Славы г.Самары открылась выставка творческих работ учащихся детских художественных школ и детских школ искусств Самарской области, посвященная 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.



В экспозиции представлены 52 работы лучших учеников детской художественной школы им. Г.Е. Зингера, детской художественной школы №2 городского округа Самара; детской художественной школы им. И.Е. Репина, детской художественной школы им. М. Шагала, детской школы искусств «Лицей искусств», детской художественной школы №3 городского округа Тольятти; детской художественной школы им. И.П. Тимошенко городского округа Сызрань, детской художественной школы №1 городского округа Жигулевск, детской художественной школы городского округа Отрадный.



В детских работах широко представлена история военных действий. Юные художники ярко и проникновенно отображают не только главные военные сражения, но и очень точно передают всё величие беспримерного подвига советского солдата, отстоявшего мир.



Ключевой темой, объединяющей разные по жанру работы, стала тема мужества, любви к Родине, сплоченности и несгибаемой силы воли простого народа. Героическая оборона Ленинграда, Сталинградская битва, Седьмая симфония Шостаковича, военные сводки, озвученные голосом знаменитого Левитана, – сюжетный ряд и его герои не только тщательно продуманы, но и прочувствованы авторами.



Великая Отечественная война 1941–1945гг. длилась 1418 дней и оставила глубокий след в истории каждой семьи, каждого города нашей страны. И это не просто слова и цифры – это судьбы миллионов людей, боль потерь и расставаний. Наряду с трагическими образами в работах юных художников с особой силой проявляется тема Победы: торжество правды и мира, гордость и бережное отношение к памяти.

Вера в то, что наше дело правое, всегда помогала выстоять россиянам в дни самых суровых испытаний.



Особое звучание выставка приобретает в наши дни, когда сохранение и защита исторической памяти, русской культуры и суверенитета нашей Родины вновь сплотила граждан России. Выставка рисунков «О ВОИНСКОЙ СЛАВЕ РОССИИ» – художественный символ того, что слава героев Великой Победы и героев современной России – пример и гордость, которые всегда будут жить в сердце каждого из нас.

Выставка продлится до 01 марта 2023 года.

Фото: департамент информационной политики СО