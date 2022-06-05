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На Самарскую область обрушатся магнитные бури

5 июня 2022 10:16
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На Самарскую область обрушатся магнитные бури

Метеозависимых самарцев ожидают несколько магнитных бурь. 

Специалисты GISMETEO составилт точное расписание магнитных бурь. У жителей региона есть возможность заранее настроиться и постараться избежать негативных последствий для здоровья.

Возмущения магнитного поля ожидаются в воскресенье, 5 июня. Эксперты предупреждают, что сила бури составит 4 балла из 10. Не самое сильное возмущение, но вызвать весьма неприятное недомогание могут. 

Другая магнитная буря разыграется в пятницу, 10 июня. Ее интенсивность специалисты отметили в 3 балла. Аналогичная ситуация будет и на следующий день, в субботу. 

В воскресенье, 12 июня, затяжная магнитная буря усилится вновь до 4 баллов. Людям с хроническими заболеваниями стоит быть осторожнее в этот день, пишет ГТРК Самара.

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