На "Самарском хлебозаводе №5" за пасхальную неделю испекли 256 тысяч куличей

85

На "Самарском хлебозаводе №5" за пасхальную неделю испекли в общей сложности 256 тыс. куличей – это 60 тонн пасхальной выпечки. В этом году подготовка к празднику была особенно интенсивной, так как объемы производства и количество продукции, соответственно увеличились.

На приготовление одной партии куличей требуется около восьми часов, продукция уходит в магазины по всей Самарской области в круглосуточном режиме.

На предприятии никогда не пренебрегали традициями и каждый год проводили обряд освящения. Поэтому, как и в прошлые года производство и продукцию благословил отец Геннадий из Свято-Воскресенского мужского монастыря.

Пятый хлебозавод выпускает четыре вида куличей: классические с изюмом - воздушные и нежные, приготовленные на опаре, премиальные куличи "Творожный" и "Купеческий" - для любителей необычных и сладких вкусов: с творожным тестом и с фруктовыми цукатами, арахисом, изюмом.