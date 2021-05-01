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На "Самарском хлебозаводе №5" за пасхальную неделю испекли 256 тысяч куличей

1 мая 2021 16:38
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Освященная продукция сразу с завода поступает во все в торговые сети.

На "Самарском хлебозаводе №5" за пасхальную неделю испекли в общей сложности 256 тыс. куличей – это 60 тонн пасхальной выпечки. В этом году подготовка к празднику была особенно интенсивной, так как объемы производства и количество продукции, соответственно увеличились.  

На приготовление одной партии куличей требуется около восьми часов, продукция уходит в магазины по всей Самарской области в круглосуточном режиме. 

На предприятии никогда не пренебрегали традициями и каждый год проводили обряд освящения. Поэтому, как и в прошлые года производство и продукцию благословил отец Геннадий из Свято-Воскресенского мужского монастыря.

Пятый хлебозавод выпускает четыре вида куличей: классические с изюмом - воздушные и нежные, приготовленные на опаре, премиальные куличи "Творожный" и "Купеческий" - для любителей необычных и сладких вкусов: с творожным тестом и с фруктовыми цукатами, арахисом, изюмом.

Теги: "Самарский хлебозавод №5" куличи Освященные

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