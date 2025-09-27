на самарской набережной проходит гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»

221

На мероприятии представлены десятки ресторанов и кофеен города. Уже сейчас гости фестиваля могут продегустировать и проголосовать за блюдо, которое станет кулинарным символом региона. Для этого нужно продегустировать блюда-претенденты, приготовленные участниками, и проголосовать за то, которое понравится больше всего. QR-код для голосования будет закреплен около каждой палатки.

27 сентября главным гостем концертной программы станет певица Ханна, а 28 сентября состоится награждение победителей конкурса «Самое самарское блюдо» и выступит группа COMEDOZ.



Также все выходные будет работать «Арт-шатер» со спектаклями и музыкальными импровизациями, а 28 сентября вас ждет кинотеатр, йога-площадка и площадки от партнеров гастрофестиваля «Самара со вкусом».