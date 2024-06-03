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На Самарской ГРЭС прошли пожарно-тактические учения МЧС
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На Самарской ГРЭС прошли пожарно-тактические учения МЧС

3 июня 2024 15:15
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ПАО «Т Плюс» совместно с ГУ МЧС России по Самарской области отработали действия по ликвидации условной ЧС на Самарской ГРЭС.

ПАО «Т Плюс» совместно с Главным управлением МЧС России по Самарской области отработали действия по ликвидации условной чрезвычайной ситуации на Самарской ГРЭС. К учениям были привлечены 33 специалиста пожарно-спасательных подразделений, 9 работников электростанции, 6 единиц пожарной техники.

По легенде, на территории Самарской ГРЭС произошло возгорание трансформатора. Оперативный персонал электростанции сообщил о случившемся в пожарную охрану, организовал эвакуацию людей и допуск сотрудников МЧС. Для устранения чрезвычайной ситуации на ГРЭС прибыл личный состав 3-го пожарно-спасательного отряда, был развернут оперативный штаб тушения пожара.

Участники пожарно-тактических учений успешно справились со всеми поставленными задачами. В рамках тренировки были отработаны действия личного состава МЧС по эвакуации и тушению пожара в здании с людьми, а также взаимодействие персонала энергообъекта с подразделениями противопожарной службы.

 

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Т Плюс»

Теги: МЧС Самара Т ПЛЮС

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