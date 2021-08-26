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На Рощинском полигоне состоится закрытие военно-технического форума «Армия-2021»

26 августа 2021 13:42
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На Рощинском полигоне состоится закрытие военно-технического форума «Армия-2021»

На Рощинском полигоне в Самарской области 28 августа 2021 года состоится ЗАКРЫТИЕ военно-технического форума «Армия-2021». Форум начинает свою работу с 11:00. Церемония закрытия – в 15:00.

В ходе мероприятия будет показана выставка новейших образцов вооружения и военной техники 2-й гвардейской общевойсковой армии, отдельного соединения противовоздушной обороны и отдельной бригады спецназа Центрального военного округа, а также специальной техники МЧС России, Росгвардии, ГУ МВД и ДОСААФ. На полигоне будут продемонстрированы зенитно-ракетная система «С-400», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», тяжелая самоходная гаубица «Мста-С», танк Т-72Б3, новейший бронеавтомобиль для перевозки раненых «Линза». Всего на форуме будет представлено более 50 образцов военной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82АМ, боевые машины пехоты БМП-2М, пушки МТ-12 «Рапира», зенитные установки ЗУ-23-2, артиллерийские орудия 2С34 «Хоста», минометы 2Б9 «Василек» и 2Б14 «Поднос», а также другая военная и специальная техника, современное вооружение и экипировка военнослужащих.

На закрытии мероприятия запланировано проведение культурно-просветительских и спортивных мероприятий, динамический показ огневых возможностей вооружения и военной техники, демонстрация учебного боя мотострелковой роты в наступлении, розыгрыш тактического эпизода по уничтожению НВФ с форсированием водной преграды на БТР-82АМ, выполнение нормативов ГТО.

 На полигоне оборудованы парковочные места для автовладельцев.

 

Теги: Армия-2021 военная техника Рощинский Форум

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