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На реках региона продолжается процесс ледообразования. Согласно гидрологической обстановки на Волга в районе г.о. Тольятти наблюдается ледостав, в районе Самара – ледостав с полыньями, трещины, в районе Зольного – ледостав с торосами, в районе Сызрани – ледостав, на реках Сок, Самара, Большой Кинель, Чапаевка – ледостав.

Центр ГИМС Самарской области напоминает, что в устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен и в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша.

Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета является наиболее ненадежным. Такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания. Поэтому, несмотря на кажущуюся достаточной толщину льда, существует опасность провалов рыбаков и граждан, переходящих водоемы.

В наступившем году таких происшествий на территории региона не зарегистрировано. Однако, с начала ледостава произошло 5 происшествий на водных объектах.

Чаще всего опасности подвергаются дети, оказавшиеся у воды без присмотра взрослых.

Не отпускайте детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах, коньках) одних.

Еще одна категория риска - любители зимней рыбалки.

Рыболовам рекомендуется не пробивать несколько лунок рядом, не собираться большими группами в одном месте, не ловить рыбу возле промоин, обязательно иметь при себе веревку длиной 12-15 метров. Осторожными нужно быть не только рыбакам, но и всем гражданам: ни в коем случае нельзя выходить на лёд в темное время суток и при плохой видимости. Ступать по льду следует осторожно, обходить все подозрительные места. В случае потрескивания льда следует вернуться назад тем же путем, делая скользящие движения ногами, не отрывая их от поверхности льда.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения, прыгать и бегать по льду, собираться большим количеством людей в одной точке, выходить на тонкий лед.

Что делать, если Вы провалились под лед?

Не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание.

Широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой.

По возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлечет Вас под лед.

Попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу. Если лед выдержал, медленно, откатится от кромки и ползти к берегу.

Передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

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