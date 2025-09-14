На праздновании юбилея Нефтегорска и Нефтегорского района выступили артисты Самарской филармонии

109

Праздничное мероприятие посетили артисты коллектива Самарской области «Ансамбль народных инструментов «Волга-фолк Бэнд».

Лауреат Всероссийского и Международного конкурсов, обладатель Губернских грантов в области культуры и искусства ансамбль народных инструментов Самарской государственной филармонии «Волга-фолк Бэнд» – это коллектив талантливых самарских музыкантов-исполнителей на народных инструментах, лауреатов всероссийских и международных конкурсов, представителей ведущих отечественных школ исполнительского искусства.

Гостей порадовала инструментальная программа – обработки народных мелодий народов Поволжья, инструментальные произведения современных композиторов для детей.

Фото: минкульт СО