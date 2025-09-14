Я нашел ошибку
Главные новости:
Выставочным автомобилем самого почтенного возраста стал малолитражный NSU-FIAT 1000, отметивший в этом году 90-летний юбилей.
«АВТОбиография»: в Самаре выставка ретроавтомобилей объединила около 60 экспонатов
Праздничное мероприятие посетили артисты коллектива Самарской области «Ансамбль народных инструментов «Волга-фолк Бэнд».
На праздновании юбилея Нефтегорска и Нефтегорского района выступили артисты Самарской филармонии
При выборе победителей жюри учитывали опыт и профессиональные достижения врачей, а также их участие в научных исследованиях, внедрение современных методов лечения и общественную работу.
Самарские врачи стали победителями Всероссийского конкурса
В Сербии в городе Крагуевац завершился предсезонный турнир по волейболу «Легенды Раднички».
«Нова» - победитель международного турнира по волейболу
Молодогвардейцы Самары следят за чистотой выборов: «Нарушений не выявлено, голосование проходит прозрачно»
на мосту в Самаре столкнулись 5 автомобилей
Избирком Самарской области назвал явку на выборах на 12:00 14 сентября
В Госдуме предложили поменять правила присвоения звания «Ветеран труда»
На праздновании юбилея Нефтегорска и Нефтегорского района выступили артисты Самарской филармонии

14 сентября 2025 15:01
109
Праздничное мероприятие посетили артисты коллектива Самарской области «Ансамбль народных инструментов «Волга-фолк Бэнд».

Праздничное мероприятие посетили артисты коллектива Самарской области «Ансамбль народных инструментов «Волга-фолк Бэнд».

Лауреат Всероссийского и Международного конкурсов, обладатель Губернских грантов в области культуры и искусства ансамбль народных инструментов Самарской государственной филармонии «Волга-фолк Бэнд» – это коллектив талантливых самарских музыкантов-исполнителей на народных инструментах, лауреатов всероссийских и международных конкурсов, представителей ведущих отечественных школ исполнительского искусства.

Гостей порадовала инструментальная программа – обработки народных мелодий народов Поволжья, инструментальные произведения современных композиторов для детей.

 

Фото:   минкульт СО

