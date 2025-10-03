Я нашел ошибку
Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти выросло до 42
Активность Солнца внезапно выросла и может достичь второго максимума
63% соискателей признались, что процесс поиска работы ускорился благодаря цифровым помощникам
Дорогу на переулке Водителей отремонтировали в Самаре
Россиянам заблокировали платежное приложение в Турции
Вячеслав Федорищев рассказал, на что потратят деньги от продажи Представительства Самарской области
В Самарской области завершается ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»
Омывайка, шины и антифриз: что самарские автомобилисты покупают к зиме
На подарки ко Дню учителя самарцы потратят в этом году 2900 руб.

3 октября 2025 09:41
148
На подарки ко Дню учителя самарцы потратят в этом году 2900 руб.

В преддверии Дня учителя в SuperJob выяснили, как россияне относятся к этому празднику, будут ли родители поздравлять педагогов своих детей. В опросе приняли участие представители экономически активного населения, в том числе родители школьников из Самары.
В Самаре средние расходы на поздравление классного руководителя в этом году составят 2900 руб. В прошлом году бюджет на подарки составлял 2800 руб., а в 2023 году — 2200 руб.

В целом же по стране, средняя сумма, которую классы потратят на поздравление классного руководителя, составляет 4100 рублей (+5% за год). Среди мегаполисов лидером по бюджетам на поздравления является Москва, где средняя сумма составляет 4900 рублей. За ней следуют Санкт-Петербург (4000 рублей) и Екатеринбург (3500 рублей).

Наиболее распространенным вариантом подарка остаются цветы (62% опрошенных). Букеты нередко дополняют подарочными сертификатами (22%) и сладкими корзинами (14%). Гораздо реже дарят конверты с деньгами (5%) и канцелярию (3%). Среди других вариантов подарков назывались косметика и парфюмерия, билеты в театры, книги, техника и электроника для класса.
 

Большинство россиян относится ко Дню учителя положительно (55%): каждый четвертый любит этот праздник, 3 из 10 он нравится. Нейтральную позицию занимают 44% опрошенных. Отрицательное отношение к празднику практически отсутствует (2 из 100).

В любви и положительном отношении к празднику женщины признавались чаще мужчин, для представителей сильного пола чаще свойственна сдержанная позиция. Молодежь до 35 лет значительно чаще относится к празднику нейтрально, а чем старше россияне, тем чаще они демонстрируют позитивное отношение.

Большинство выпускников колледжей и техникумов относятся к профессиональному празднику педагогов спокойно, большинство россиян с высшим образованием — положительно.


Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 368
Время проведения: 25—30 сентября 2025 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 1600 респондентов

