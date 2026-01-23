Я нашел ошибку
Жители Самары увлеклись нехудожественной литературой
Самарец заплатит за причинение смерти по неосторожности
Печное отопление: самарцам рассказали, как избежать пожара в холодное время года
Пять промышленных предприятий Самарской области начинают внедрение методик бережливого производства
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
Учебные заведения и учреждения культуры Самарской области приглашают создать Лектории Знания
Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения на контроле администрации Самары
При содействии самарского ОМОНа задержан подозреваемый в убийстве, находившийся в розыске
На Почте Самарской области большинство сотрудниц с именем Татьяна работают почтальонами

На Почте Самарской области большинство сотрудниц с именем Татьяна работают почтальонами

25 января в России отметят самые известные именины, давно ставшие также любимым праздником всех студентов — Татьянин день. В преддверии праздника Почта подсчитала, сколько сотрудниц с именем Татьяна работает в Самарской области, а также рассказала о студентах в своих рядах. 

В нашем регионе на Почте работает 299 сотрудниц по имени Татьяна.  Из них более 40% — 126 человек — почтальоны, 51 — начальники и заместители начальников почтовых отделений, 50 — операторы связи, 72 — руководители, специалисты различных подразделений, представители других специальностей.

Порядка 60% персонала регионального управления уже имеют среднее специальное или высшее образование в той или иной области. Есть в числе сотрудников и те, кто совмещает работу на Почте с обучением в вузах и ссузах. Кроме того, почтовые специалисты постоянно повышают квалификацию и проходят различные курсы от Корпоративного университета Почты России.

Справочно:

АО «Почта России» — крупнейший федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Седьмая крупнейшая компания в мире по количеству отделений обслуживания клиентов — свыше 38 000 точек, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах. Среднемесячная протяженность логистических маршрутов Почты составляет 64 млн километров.

Почтово-логистический оператор следит за сохранностью всех отправлений, включая онлайн-заказы. На октябрь 2025 г. этот показатель достигает 99,99%.

В центре внимания
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
23 января 2026  12:17
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
23 января 2026  11:40
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
22 января 2026  17:10
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
22 января 2026  10:50
Сегодня, 21 января, губернатор встретился с лауреатами стипендии Президента Российской Федерации в рамках празднования Дня аспиранта – одного из значимых профессиональных праздников молодых ученых России.
21 января 2026  22:59
Вячеслав Федорищев поздравил лауреатов президентской стипендии с Днем аспиранта
557
Весь список