На Почте Самарской области большинство сотрудниц с именем Татьяна работают почтальонами

25 января в России отметят самые известные именины, давно ставшие также любимым праздником всех студентов — Татьянин день. В преддверии праздника Почта подсчитала, сколько сотрудниц с именем Татьяна работает в Самарской области, а также рассказала о студентах в своих рядах.

В нашем регионе на Почте работает 299 сотрудниц по имени Татьяна. Из них более 40% — 126 человек — почтальоны, 51 — начальники и заместители начальников почтовых отделений, 50 — операторы связи, 72 — руководители, специалисты различных подразделений, представители других специальностей.

Порядка 60% персонала регионального управления уже имеют среднее специальное или высшее образование в той или иной области. Есть в числе сотрудников и те, кто совмещает работу на Почте с обучением в вузах и ссузах. Кроме того, почтовые специалисты постоянно повышают квалификацию и проходят различные курсы от Корпоративного университета Почты России.

