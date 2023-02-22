На плщади Куйбышева в Самаре проходит митинг-концерт «Слава защитникам Отечества»

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«На площади сегодня собралось много жителей и гостей Самары, чтобы поздравить защитников Отечества – ветеранов, тружеников тыла, участников боевых действий – всех, кто не жалея себя отстаивал интересы России и отстаивает их сегодня, сражаясь за Родину в рамках специальной военной операции», - подчеркнула Елена Лапушкина, которая принимает участие в митинг-концерте.

С приветствием к собравшимся на площади Куйбышева жителям и гостям Самары обратились губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который сейчас находится в зоне СВО, и командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией Центрального военного округа Андрей Колотовкин.

Со сцены жителей города и региона поздравляют первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов, замкомандира батальона связи войсковой части № 59292 91-ой бригады управления 2-й гвардейской общевойсковой армии Руслан Даутов, доброволец Самарского регионального отделения Всероссийского патриотического молодежного движения «Волонтерская Рота Боевого братства» Владислав Коробков и другие.

В творческой программе - выступление Государственного академического волжского русского народного хора имени Петра Милославова, Александры Байдачной и Антона Рубана, группы «Вместе», Кирилла Малькова и Марии Феофановой, Рустама Ахметова и вокального квартета «Лаборатория музыки».

На площади работает фотовыставка «Герои и подвиги», каждый желающий может поучаствовать в патриотических акциях «Спасибо, парни!» и «Солдатская каша».

Фото: администрация Самары