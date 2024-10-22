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В среду, 23 октября, в 13:30 на площадке Самарского университета им. Королёва состоится открытие разговорного клуба русского жестового языка.

Разговорный клуб русского жестового языка объединяет студентов университета независимо от направления обучения, а также всех, кто хочет прокачать свои коммуникативные навыки и расширить языковые компетенции. Участники клуба смогут освоить базовый уровень владения русским жестовым языком и выступать в качестве волонтеров при проведении различных мероприятий для людей с нарушением слуха.

Жестовый язык – самостоятельная лингвистическая система и неотъемлемая часть культуры глухих людей. Пользуются им и слабослышащие, и переводчики жестового языка, и слышащие дети глухих родителей, и слышащие люди, которые общаются с представителями сообщества глухих.

Лучший способ освоить язык – обсуждать на нём интересные темы. Именно этим займутся участники клуба вместе с профессиональными переводчиками и носителями русского жестового языка. Они смогут узнать об истории жестового языка, об этимологии жестов и уникальной субкультуре глухих людей.