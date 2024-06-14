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На площади Славы в Самаре торжественно встретили участников автопробега «Сила в единстве»

14 июня 2024 18:03
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На площади собрались самарские ветераны, юнармейцы, студенты самарских ВУЗов, которые передали участникам автопробега письма в адрес участников СВО.

12 июня на площади Славы в Самаре состоялось торжественное мероприятие по встрече участников автопробега «Сила в единстве».

Автопробег стартовал 25 мая из Владивостока в Донецк. Его организатор – Приморская краевая общественная организация ветеранов морской пехоты «Сатурн» под руководством Владимира Лобастова. Ветераны морской пехоты на приобретенных автомобилях повышенной проходимости, загруженных гуманитарной помощью, совершив марш, в установленном месте передадут представителям соединений морской пехоты данные внедорожники и имущество для использования в зоне специальной военной операции. Груз везут своим землякам-дальневосточникам из 155-ой бригады, в которой воюют морпехи, подводники, надводники, морчасти погранвойск, спецназ ВМФ и береговая охрана. По ходу движения в регионах страны проводятся мероприятия по встрече автоколонны, к автопробегу присоединяются ветераны морской пехоты на своих автомашинах с гуманитарным грузом.

В Самарскую область колонна, состоящая из 11 автомашин, прибыла вечером 11 июня. Гостей встретили члены Самарской региональной общественной организации «Ветераны Морской Пехоты и Спецназа ВМФ».

12 июня на площади Славы г.о. Самара прошло торжественное мероприятие с построением автоколонны и возложением цветов к Вечному огню. На площади собрались самарские ветераны, юнармейцы, студенты самарских ВУЗов, которые передали участникам автопробега письма в адрес участников СВО.

Дальневосточников от имени временно исполняющего обязанности Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева приветствовал врио вице-губернатора – руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области генерал-лейтенант Юрий Рожин.

В Самаре к автоколонне присоединились самарские ветераны морской пехоты с гуманитарным грузом на двух автомашинах, одна из которых по окончании автопробега вернет домой самарских водителей. Самарская региональная общественная организация «Ветераны Морской Пехоты и Спецназа ВМФ» совместно с ветеранскими организациями моряков и при поддержке Самарской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов активно подключились к проведению автопробега. В гуманитарном грузе 23 маскировочных сети и 2 маскхалата для снайперов «Леший», генератор, 4 колеса, ящики с запчастями, блиндажные свечи, медикаменты, моющие средства и многое другое. Активное участие в сборе гуманитарной помощи приняли настоятель Храма во имя Рождества Христова отец Михаил, волонтёрское объединение Гимназии № 54.

Встретить автопробег пришли мамы погибших на СВО самарских морпехов: Никитина Евгения Анатольевна - мама Виталия Казакова и Малькова Надежда Александровна – мама Александра Малькова. Имена погибших земляков нанесены на самарские автомашины, присоединившиеся к автопробегу.

По окончании мероприятия автоколонна проследовала далее по маршруту через г. Тольятти в сторону г. Саратова.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Самара

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