На площади Славы в Самаре открылась фотовыставка ко Дню семьи, любви и верности

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Сегодня в центре областной столицы, на площади Славы, состоялось открытие фотовыставки «Вместе можем больше», приуроченной к празднованию Дня семьи, любви и верности.

В экспозиции представлены фотографии счастливых и крепких семей Самарской области. Все они – участники торжественных мероприятий, проводимых в разные годы управлением ЗАГС Самарской области при поддержке Правительства Самарской области совместно с органами местного самоуправления, депутатским корпусом и общественными организациями.

На фотографиях запечатлены важные моменты жизни: государственные регистрации заключения брака, поздравления с юбилеями супружеской жизни и с рождением ребенка в многодетной семье, а также отражены яркие многонациональные свадебные традиции жителей региона.

День семьи, любви и верности в год своего 15-летия получил статус официального праздника 28 июня 2022 года. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.

День семьи, любви и верности в Самарской области – это праздничные мероприятия во всех муниципальных образованиях региона с участием новобрачных, юбиляров супружеской жизни и многодетных семей.

Главное событие праздника – вручение общественной награды – медали «За любовь и верность», которая была учреждена Организационным комитетом по проведению «Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации» 24 марта 2011 года. Медаль вручается по всей России супругам, прожившим в браке более 25 лет и получившим известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности. За это время медалью «За любовь и верность» было награждено 800 семей Самарской губернии.

В 2022 году этой общественной награды удостоены ещё 70 супружеских пар.

Фотовыставку ко Дню семьи, любви и верности также можно будет увидеть на экранах мультимедийного комплекса на склоне площади Славы. А жители и гости Самары, которые 8 июля воспользуются общественным транспортом, услышат аудиопоздравления с Днём семьи, любви и верности – праздником, который в последнее десятилетие приобрёл популярность, а с этого года – особый символизм и глубокий смысл.

Фото: пресс-служба облправительства