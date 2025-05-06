На Площади Славы состоялась передача частицы Вечного огня, которая отправится в районы области

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +5, +7°С, днем +18, +20°С.
7 мая в регионе без осадков, до +21°С
В Минцифры подчеркивают, что изменения касаются лишь способа передачи данных, а не их объема, и направлены на повышение эффективности взаимодействия с правоохранительными органами.
Полиция сможет за сутки получать любые личные данные абонентов российских операторов с сентября
«Бессмертный полк на транспорте»: Самара присоединилась к всероссийской акции
«Бессмертный полк на транспорте»: Самара присоединилась к всероссийской акции
Благодаря современным автомобилям врачи оперативно добираются до пациентов и охватывают большее количество вызовов.
Семь новых машин неотложной медицинской помощи поступили в автопарк Самарской городской поликлиники №1
9 причин выбрать плавание в пожилом возрасте.
Плавание – вид физической активности, который подходит для людей любого возраста
Опухоль занимала практически весь брюшной отдел.
Тольяттинские врачи успешно удалили у пациентки 16-килограммовую опухоль
В соревновании приняли участие 24 команды из разных министерств, ведомств и учреждений Самарской области.
Сотрудники МЧС СО приняли участие в турнире «Ночная волейбольная лига»
 Прием заявок на участие открыт до 2 июня 2025 года.
Молодых специалистов приглашают принять участие в региональном этапе проекта ПФО «МолоТ»
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.91
0.42
EUR 92.91
0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В День Победы, 9 мая, сотрудники Музея-галереи «Заварка» организуют несколько мероприятий.
В самарской «ЗИМ Галерее» прочитают стихи Твардовского и откроют выставку «Бессмертный полк»
В губернии прошла серия мастер-классов от чемпионов и призеров Олимпийских игр по баскетболу
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

На Площади Славы состоялась передача частицы Вечного огня, которая отправится в районы области

6 мая 2025 13:29
164
На Площади Славы состоялась передача частицы Вечного огня, которая отправится в районы области

На Площади Славы в Самаре состоялась торжественная церемония забора частицы Вечного огня с Вечного огня у Горельефа Скорбящей Матери-Родине, приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие делегации из десяти муниципальных образований Самарской области. Частица Вечного огня будет передана в районы и города области как символ Великой Победы.

Самарская область присоединилась к акции «Храним огонь Победы», которая реализуется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и при поддержке ПАО «Газпром». Инициативу сделать памятный огонь Вечным, которую озвучили жители региона во время одной из встреч, поддержал Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Была проведена большая работа, чтобы к 80-летию Победы в муниципалитетах Самарской области зажегся Вечный огонь в память о павших Героях Великой Отечественной.

«Сегодняшний день, как история, вошёл в май 1967 года, когда впервые Вечный огонь был зажжён у Кремлёвской стены в Александровском саду. Прошло четыре года, и Вечный огонь появился здесь, на площади Славы, как символ памяти о наших земляках – куйбышевцах. Сегодня частицы этого священного огня разъедутся по всем уголкам Самарской области», - отметил Первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов.

На церемонии присутствовали генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Самара» Владимир Субботин, министр молодёжной политики Самарской области Наталья Рогова, руководитель Регионального штаба Самарского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Антон Родионов и ветеран боевых действий Дмитрий Любин.

Забор огня осуществил Сергей Миронов — слесарь компании ООО «Газпром трансгаз Самара», чей дедушка прошёл всю войну. Огонь будет доставлен в десять муниципальных образований региона и станет символом единства и памяти о героическом подвиге советского народа. Пламя поместили в специальную капсулу-лампаду, которая не гаснет даже при сильном ветре.

«Наша основная задача — это сохранить историческую память, справедливость и подвиг наших отцов, а также воспитать молодое поколение с чувством гордости за предков» — подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Самара» Владимир Субботин.

В ходе церемонии участники почтили память павших минутой молчания, а затем прозвучал Гимн Российской Федерации. Завершилась торжественная часть возложением цветов к Горельефу Скорбящей Матери-Родине.

Сегодня пламя зажгут в десяти районах Самарской области. Одно из мероприятий состоится в п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель, где возвышается величественный монумент, посвященный семье Володичкиных. В год 80-летия Победы Вечные огни будут постоянно гореть в с. Августовка Большечерниговского района, в Парке Победы с. Марьевка Пестравского района, у Мемориального комплекса в Челно-Вершинском районе. Появятся и новые символы памяти о трагических и героических страницах истории нашей страны. Жители Отрадного, Рощинского, Серноводска и Большеглушицкого района смогут отдать дань уважения героическому подвигу своих земляков у Вечных огней, которые появились в этом году в преддверии 9 мая.

 

Фото - ГБУ Самарской области «Агентство по реализации молодежной политики»

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Более 175 тысяч самарцев проголосовали за объекты благоустройства
06 мая 2025, 13:39
Более 175 тысяч самарцев проголосовали за объекты благоустройства
Всего в Самарской области за 6 лет реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» свой вид изменили к лучшему 1825 дворовых и 912 общественных... Общество
122
В Самаре подвели итоги генеральной уборки города
06 мая 2025, 13:33
В Самаре подвели итоги генеральной уборки города
Благоприятная погода позволила раньше срока начать масштабное озеленение, благоустройство дворов, ремонт дорог и учреждений соцсферы. Благоустройство
141
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Самарской области
06 мая 2025, 12:06
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Самарской области
Благодаря нацпроекту до конца 2030 года нормативное состояние региональных трасс должно повыситься до 60%, а уровень норматива муниципальных составить 85%. Общество
210
В центре внимания
Более 175 тысяч самарцев проголосовали за объекты благоустройства
6 мая 2025  13:39
Более 175 тысяч самарцев проголосовали за объекты благоустройства
135
В Самаре подвели итоги генеральной уборки города
6 мая 2025  13:33
В Самаре подвели итоги генеральной уборки города
153
На Площади Славы состоялась передача частицы Вечного огня, которая отправится в районы области
6 мая 2025  13:29
На Площади Славы состоялась передача частицы Вечного огня, которая отправится в районы области
160
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Самарской области
6 мая 2025  12:06
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Самарской области
231
Три беспилотника атаковали Новокуйбышевск
6 мая 2025  11:01
Три беспилотника атаковали Новокуйбышевск
195
Весь список