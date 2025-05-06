На Площади Славы состоялась передача частицы Вечного огня, которая отправится в районы области

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На Площади Славы в Самаре состоялась торжественная церемония забора частицы Вечного огня с Вечного огня у Горельефа Скорбящей Матери-Родине, приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие делегации из десяти муниципальных образований Самарской области. Частица Вечного огня будет передана в районы и города области как символ Великой Победы.

Самарская область присоединилась к акции «Храним огонь Победы», которая реализуется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и при поддержке ПАО «Газпром». Инициативу сделать памятный огонь Вечным, которую озвучили жители региона во время одной из встреч, поддержал Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Была проведена большая работа, чтобы к 80-летию Победы в муниципалитетах Самарской области зажегся Вечный огонь в память о павших Героях Великой Отечественной.

«Сегодняшний день, как история, вошёл в май 1967 года, когда впервые Вечный огонь был зажжён у Кремлёвской стены в Александровском саду. Прошло четыре года, и Вечный огонь появился здесь, на площади Славы, как символ памяти о наших земляках – куйбышевцах. Сегодня частицы этого священного огня разъедутся по всем уголкам Самарской области», - отметил Первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов.

На церемонии присутствовали генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Самара» Владимир Субботин, министр молодёжной политики Самарской области Наталья Рогова, руководитель Регионального штаба Самарского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Антон Родионов и ветеран боевых действий Дмитрий Любин.

Забор огня осуществил Сергей Миронов — слесарь компании ООО «Газпром трансгаз Самара», чей дедушка прошёл всю войну. Огонь будет доставлен в десять муниципальных образований региона и станет символом единства и памяти о героическом подвиге советского народа. Пламя поместили в специальную капсулу-лампаду, которая не гаснет даже при сильном ветре.

«Наша основная задача — это сохранить историческую память, справедливость и подвиг наших отцов, а также воспитать молодое поколение с чувством гордости за предков» — подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Самара» Владимир Субботин.

В ходе церемонии участники почтили память павших минутой молчания, а затем прозвучал Гимн Российской Федерации. Завершилась торжественная часть возложением цветов к Горельефу Скорбящей Матери-Родине.

Сегодня пламя зажгут в десяти районах Самарской области. Одно из мероприятий состоится в п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель, где возвышается величественный монумент, посвященный семье Володичкиных. В год 80-летия Победы Вечные огни будут постоянно гореть в с. Августовка Большечерниговского района, в Парке Победы с. Марьевка Пестравского района, у Мемориального комплекса в Челно-Вершинском районе. Появятся и новые символы памяти о трагических и героических страницах истории нашей страны. Жители Отрадного, Рощинского, Серноводска и Большеглушицкого района смогут отдать дань уважения героическому подвигу своих земляков у Вечных огней, которые появились в этом году в преддверии 9 мая.

Фото - ГБУ Самарской области «Агентство по реализации молодежной политики»