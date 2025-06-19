На площади Куйбышева в Самаре открылась 100-метровая полоса препятствий

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На площади Куйбышева в Самаре смонтирована новая эталонная полоса препятствий для дисциплины «дистанция 100 метров».



В течение лета в рамках городской акции «Самара в движении» жителей и гостей города ждут мастер-классы, бесплатные тренировки и спортивные мероприятия по гонкам с препятствиями.



Тренировки будут сопровождать профессиональные инструкторы. Попасть на полосу препятствий можно всем желающим в возрасте от 18 лет, а юным спортсменам от 9 до 17 лет необходимо присутствие родителя либо другого ответственного взрослого во время тренировки.



На этой неделе запланированы занятия:

19 июня | 20:00

20 июня | 09:00

22 июня | 19:00



Это огромный шаг в развитии и популяризации вида спорта «гонки с препятствиями» не только для нашего региона, но и для всей страны!



Подробности здесь.

Фото: минспорта СО