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На площади Куйбышева в Самаре прошли проводы зимы

26 февраля 2023 17:55
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Посетителей площади ждали различные мастер-классы по народным ремеслам и промыслам, декоративно-прикладному творчеству.

В Самаре отметили Масленицу. 

На площади Куйбышева прошли проводы зимы. Здесь для гостей праздника работала  ярмарка ремесел и декоративно-прикладного творчества «Город Мастеров», где можно было приобрести авторские игрушки, сувениры, украшения, посуду из керамики и дерева, корзины из лозы и сумки из текстиля, предметы интерьера и ещё много уникальных изделий ручной работы.  

Также посетителей площади ждали различные мастер-классы по народным ремеслам и промыслам, декоративно-прикладному творчеству.

Для маленьких гостей было создано «Деревенское подворье» с лабиринтом из сена, фигурами животных, телегой и печкой.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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