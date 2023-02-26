На площади Куйбышева в Самаре прошли проводы зимы

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В Самаре отметили Масленицу.

На площади Куйбышева прошли проводы зимы. Здесь для гостей праздника работала ярмарка ремесел и декоративно-прикладного творчества «Город Мастеров», где можно было приобрести авторские игрушки, сувениры, украшения, посуду из керамики и дерева, корзины из лозы и сумки из текстиля, предметы интерьера и ещё много уникальных изделий ручной работы.

Также посетителей площади ждали различные мастер-классы по народным ремеслам и промыслам, декоративно-прикладному творчеству.

Для маленьких гостей было создано «Деревенское подворье» с лабиринтом из сена, фигурами животных, телегой и печкой.

Фото: администрация Самары