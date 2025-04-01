На организацию летнего отдыха и оздоровления детей в этом году выделено более 930 млн рублей

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В понедельник, 31 марта 2025 года, в Правительстве Самарской области состоялось оперативное совещание, которое по поручению Главы региона Вячеслава Федорищева провел первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов.

Основной темой повестки совещания стала подготовка к проведению летней кампании по отдыху и оздоровлению детей. В этом году по инициативе Губернатора Самарской области количество льготных путевок на летний период увеличили на 10 тысяч, а систему их бронирования оптимизировали, сделав более простой и удобной для граждан. Хорошие новости есть и для родителей, которые будут приобретать путевки самостоятельно. «Впервые в регионе ввели компенсацию стоимости самостоятельно приобретенной путевки. Родителям вернем до 50% от утвержденной в Самарской области стоимости путевки», – подчеркивает Губернатор. В целом на организацию летнего отдыха и оздоровления в этом году выделено более 930 млн. рублей – это на треть больше, чем в прошлом.

Как сообщила и.о. министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая, в 2025 году летним отдыхом в детских лагерях, включая пришкольные, планируется охватить более 118 тысяч детей, в том числе 3500 детей участников специальной военной операции, 400 ребят из г. Снежное Донецкой Народной Республики. В летней оздоровительной кампании задействованы 45 стационарных загородных лагерей, 718 лагерей дневного пребывания, 4 палаточных лагеря.

Оксана Щербицкая разъяснила порядок бронирования льготных путевок в летние загородные оздоровительные лагеря. 1 апреля на региональном портале Госуслуг будет опубликован перечень доступных для бронирования лагерей, 7 апреля появится возможность заполнить черновик электронного заявления. 25 апреля в 9.00 - старт бронирования.

Заместитель председателя Правительства – министр цифрового развития и связи Самарской области Виктор Злобич уточнил, что в этом году услуга полностью предоставляется в цифровом формате, без необходимости посещения комплексных центров социального обслуживания населения.

«Очень надеюсь, что те решения, которые были реализованы министерством цифрового развития и связи Самарской области, позволят сделать процесс бронирования льготных путевок максимально комфортным для родителей», – подчеркнул Михаил Смирнов.

При возникновении вопросов по бронированию родители или законные представители смогут проконсультироваться по номеру контакт-центра министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области: 8(800)100-56-61.

Если родители не смогут забронировать путевку в выбранный лагерь или выберут лагерь, который не предлагается в перечне, они могут воспользоваться компенсацией за самостоятельно приобретенную путевку. Оксана Щербицкая перечислила условия, необходимые для этого: необходимо, чтобы организация отдыха и оздоровления входила в реестр таких организаций, продолжительность смены должна составлять 14-21 день, а ребенок - проживать на территории Самарской области.

Отдельное внимание будет уделено инклюзивному отдыху в детских лагерях. В этом году планируется организовать 7 инклюзивных смен для 119 детей.

В продолжение темы о реализации государственной политики в сфере воспитания во всех типах лагерей доложил министр образования Самарской области Виктор Акопьян. Среди принципов воспитания - направленность на патриотизм, приобщение к российским традиционным духовно-нравственным ценностям, упор на профилактику вредных привычек.

Министр обозначил проблему педагогических кадров в лагерях и пути ее решения. Около 400 вожатых выйдут в этом году на вожатскую практику, еще 500 студентов российских студенческих отрядов будут подготовлены к началу лета. Кроме того, в 2024 году министерством образования разработана автоматизированная информационная система «Кадры в образовании», через которую действующие педагоги и студенты могут найти работу в качестве вожатых. 60% вожатых в прошлом году заявились через эту систему, 10 лагерей полностью закрыли свои вакансии за счет сервиса.

1 июня начнут работу пришкольные лагеря на базе образовательных организаций. В этом году планируются к открытию 667 пришкольных лагерей, которые охватят более 59 тысяч детей.

Традиционно на базе специализированных образовательных центров в течение лета будут организованы профильные смены, в которых смогут отдохнуть более семи тысяч детей. При формировании смен предусмотрено приоритетное включение в число участников детей военнослужащих, детей с ограниченными возможностями здоровья, подростков, состоящих на профилактическом учете.

На оперативном совещании также был рассмотрен вопрос о перспективах развития некоммерческого сектора в Самарской области.

«В решении задач по социально-экономическому развитию региона большая роль отводится социально ориентированным некоммерческим организациям. В таких организациях, как правило, работают люди с очень важной и правильной мотивацией – улучшить жизнь вокруг. Мы ждем от некоммерческих организаций совместной командной работы на благо региона, помощи, подсказок, а иногда и здравой, справедливой, компетентной критики», – отметил Михаил Смирнов.

Руководитель управления по взаимодействию с социально ориентированными некоммерческими организациями министерства внутренней политики Самарской области Юлия Рожкова сообщила, что в Самарской области зарегистрировано 4627 некоммерческих организаций, при этом большая их часть относится к социально ориентированным - они ведут деятельность в области просвещения, культурных проектов, социальной работы, помогают людям в трудной жизненной ситуации. Правительство региона оказывает НКО поддержку в виде субсидий и грантов, налоговых льгот. Одним из успешных показателей реализации программ поддержки стали высокие позиции Самарской области по уровню развития некоммерческого сектора в ежегодных федеральных рейтингах, а также результативность участия некоммерческих организаций в президентских грантовых конкурсах. В то же время, остаются сферы, где требуется сосредоточить больше внимания: необходимо привлекать дополнительные ресурсы, развивать инфраструктуру поддержки некоммерческих организаций, вовлекать граждан в реализацию социальных проектов. «Стратегическая цель нашей работы – повышение качества жизни в Самарской области через вовлечение НКО в решение социальных проблем, развитие инфраструктуры гражданского общества и благотворительности», – отметила Юлия Рожкова.

По итогам доклада председатель облправительства поручил министерству внутренней политики Самарской области сформировать стратегию развития некоммерческого сектора в связке со стратегией социально-экономического развития региона до 2036 года.