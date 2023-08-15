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На оперативном совещании доложили о выполнении поручений Губернатора Самарской области

15 августа 2023 10:43
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На оперативном совещании доложили о выполнении поручений Губернатора Самарской области

В понедельник, 14 августа 2023 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел оперативное совещание с руководителями регионального кабинета министров, главами областных ведомств и отдельных муниципальных образований. Участники обсудили оперативную обстановку на территории Самарской области, достижение целевых показателей в развитии экономической и социальной сферы региона, выполнение поручений Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по итогам встреч с жителями Сызранского, Шигонского, Кошкинского и Елховского районов, а также города Октябрьск. Встречи состоялись в ходе рабочих поездок Главы региона в эти муниципальные образования в июле-августе текущего года.

Традиционно совещание началось с обсуждения оперативной обстановки на территории области. Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Алексей Крючков доложил, что за прошедшую неделю чрезвычайных ситуаций в регионе зарегистрировано не было. Гидрологическая обстановка развивается в соответствии с прогнозом. Уровень воды реки Волга у города Самара составляет 28,57 метра. 

Жаркая погода стала причиной пяти низовых лесных  пожаров, в тушении которых приняли участие аэромобильная группировка МЧС России, группа беспилотников и вертолет спасательного центра МЧС РФ.  Все очаги возгорания были оперативно ликвидированы. По прогнозам синоптиков, на будущей неделе на территории области сохранится жаркая погода, на территории всех муниципалитетов установлены четвертый и пятый классы пожарной опасности.

В связи с этим Виктор Кудряшов поручил организовать продление дежурства аэромобильной техники на территории Самарской области и обеспечить необходимые условия для действий аэромобильной группировки.

«В период, когда ожидаются экстремальные температуры воздуха, примерно до 1 сентября, для нас важно, чтобы аэромобильная техника постоянно находилась на территории региона, и мы могли оперативно реагировать на сложные ситуации, которые у нас возникают, когда  приходится тушить пожары в труднодоступных местах», - пояснил Виктор Кудряшов.

Участники совещания оценили ход реализации национальных проектов – этот вопрос также регулярно рассматривается в ходе оперативных совещаний. Особый акцент члены областного Правительства сделали на завершении капитального строительства социальных объектов: поликлиники в ЖК «Волгарь», пансионата для ветеранов труда «Южный» в селе Высокое Пестравского района, крытого футбольного манежа у стадиона «Солидарность Самара Арена». Все три объекта находятся в высокой степени готовности, их планируют ввести в эксплуатацию этой осенью.

Ключевой темой совещания стало исполнение поручений Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по итогам встречи с жителями пять муниципальных образований, которые Глава региона посетил накануне. Поручения касались самых разных сфер жизни на селе: поддержка элитного семеноводства и использования высокосортных семян в агросекторе, перекладки инженерных сетей перед началом отопительного сезона и завершения ремонта школ, повышения качества интернет-связи. Сейчас профильные министерства активно работают над выполнением принятых главой региона решений. Выполнен ремонт спортзала в школе в Ивашеевке, расширен комплекс мер поддержки по использованию элитных семян:  руководители ведомств отчитались об уже проделанной работе. На стадии исполнения находятся и другие поручения. Виктор Кудряшов поставил задачу тщательно контролировать сроки их исполнения.

«Сегодня мы рассмотрели вопросы ремонта дорог в результате разрушения большегрузами, которые перевозят материалы к месту строительства различных объектов. Здесь оперативно реагирует министерство транспорта, оно привлекает строителей к ремонту дорог, такие работы выполняются без привлечения бюджетных средств. Обсудили вопросы, связанные с организацией работы добровольных пожарных команд в удаленных от центра районах. Мы приняли решение о формировании  и оснащении специальной техникой пожарной команды в селе Никитинка Елховского района. Таких вопросов достаточно много, и в основном они решаются в системном порядке, в рамках действующих государственных программ, но есть нюансы, которые требуют корректировки планов и оперативного принятия мер в текущий момент. Такую оперативную работу тоже необходимо эффективно выполнять», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

 

 

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