На одном из предприятий Самары прошло пожарно-тактическое учение

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В Самаре на территории одного из предприятий города прошло пожарно-тактическое учение.

Огнеборцы 3 пожарно-спасательного отряда совместно с администрацией объекта отработали действия при пожаре и эвакуации людей с территории предприятия с массовым пребыванием персонала.

По легенде учения, в результате замыкания электропроводки произошло возгорание на первом этаже в помещении прачечной.

Один человек оказался в огненной ловушке в этом же помещении.

Силы МЧС России оперативно прибыли на место, эвакуировали работников, а газодымозащитная служба вывела пострадавшего из здания с помощью спасательного устройства.

Все цели учения были достигнуты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО