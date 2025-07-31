Я нашел ошибку
Главные новости:
Ремонт терапевтического отделения стартовал в начале года и находится на финальной стадии.
В Отрадненской горбольнице продолжается ремонт двух амбулаторий и терапевтического отделения
Вход свободный.
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка работ Миши Качикаракиса
Заявки на участие в конкурсе принимаются по 10 сентября 2025 года через онлайн-систему.
Начался прием заявок для участия в конкурсе Фонда Тимченко «Туда, где семья»
По легенде учения, в результате замыкания электропроводки произошло возгорание на первом этаже в помещении прачечной.
На одном из предприятий Самары прошло пожарно-тактическое учение
Основной темой обсуждения стала новая территориальная схема обращения с отходами.
В Ставропольском районе обсудили перспективы модернизации системы переработки отходов
Сегодня в Самарской области сеть государственных парков насчитывает пять площадок.
УК промпарков региона вошла в ТОП-20 по вкладу в экономику Самарской области и страны
С места ДТП госпитализированы пассажиры иномарки - женщины 1982 и 1975 годов рождения.
Ночью на 893 км  автодороги «М5- "Урал"» столкнулись Nissan Almera и Lada Vesta
До конца теплого сезона им предстоит навести порядок на территории более 2,3 тысячи гектаров. 
Более 140 человек будут осуществлять уход за газонами в Самаре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.83
-0.39
EUR 94.95
-0.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
7 августа в 13.00 самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"
На набережной Волги в Самаре прошла акция по ранней диагностике рака кожи
День железнодорожника для детей проведут в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

На одном из предприятий Самары прошло пожарно-тактическое учение

31 июля 2025 15:30
83
По легенде учения, в результате замыкания электропроводки произошло возгорание на первом этаже в помещении прачечной.

В Самаре на территории одного из предприятий города прошло пожарно-тактическое учение.

Огнеборцы 3 пожарно-спасательного отряда совместно с администрацией объекта отработали действия при пожаре и эвакуации людей с территории предприятия с массовым пребыванием персонала.

По легенде учения, в результате замыкания электропроводки произошло возгорание на первом этаже в помещении прачечной.

Один человек оказался в огненной ловушке в этом же помещении.

Силы МЧС России оперативно прибыли на место, эвакуировали работников, а газодымозащитная служба вывела пострадавшего из здания с помощью спасательного устройства.

Все цели учения были достигнуты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В программе рабочей поездки – посещение промышленных предприятий города-побратима, а также социальных и инфраструктурных объектов, на которых ремонтные и восстановительные работы проводятся силами самарских специалистов.
31 июля 2025  14:35
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом прибыл в ДНР
96
Новые арт-объекты появляются на пешеходной улице Самары
31 июля 2025  12:39
Новые арт-объекты появляются на пешеходной улице Самары
148
Ход реконструкции теплосетей проверили главы районов Самары
31 июля 2025  11:39
Ход реконструкции теплосетей проверили главы районов Самары
185
Володин рассказал о вступающих в силу в августе законах
31 июля 2025  09:37
Володин рассказал о вступающих в силу в августе законах
190
Глава региона напомнил, что у Самарской области богатый опыт взаимодействия с провинциями Китая, заключено 8 соглашений о сотрудничестве.
30 июля 2025  20:51
Вячеслав Федорищев встретился с Генеральным Консулом КНР
396
Весь список