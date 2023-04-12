На ОДК-Кузнецов в Самаре провели урок из цеха ракетных двигателей

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В День космонавтики специалисты ОДК-Кузнецов, cамарского предприятия Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха, провели онлайн-урок для старшеклассников. В ходе прямой трансляции из цеха сборки ракетных двигателей конструктор, технолог и сборщик двигателей рассказали о профессии моторостроителя, показали уникальные видеокадры производства.

112 школ городов и районов Самарской области подключились к онлайн-трансляции, которая велась из сборочного цеха производства ракетных двигателей ОДК-Кузнецов. Именно здесь с 1958 года производятся легендарные двигатели для I и II ступеней отечественных ракет-носителей типа Р-7, сюда в 1963 году приезжали Юрий Гагарин и Герман Титов, обратившиеся к коллективу моторостроителей со словами благодарности за надежность продукции, которая впервые вывела в космос человека.

Сегодня школьники узнали о виртуальной среде для 3D-моделирования, современных программах, в которых работают конструкторы и технологи предприятия для создания цифровых моделей двигателей и проектирования технологических процессов. О сложнейшем в изготовлении изделии – ракетном двигателе, не прибегая к профессиональным терминам, задействуя увлекательные примеры и сравнения, рассказали конструктор Вячеслав Судойский и технолог Александр Захаров. О процессе сборки двигателей и высоких требованиях, которые предъявляются к специалисту, осуществляющему окончательную сборку узлов и предварительную проверку их герметичности, рассказал слесарь-сборщик ракетных двигателей Дмитрий Осадчук.

«Раз в год, в День космонавтики, одно из самых закрытых производств – цех сборки ракетных двигателей, открывается для нескольких тысяч школьников и становится учебным классом. Мы рассказываем о профессиях, с которыми у большинства ребят нет возможности познакомится в обычной жизни – конструктор, технолог, рабочий. Мы знакомим школьников с уникальными изделиями, созданными российскими специалистами. Мы показываем современное передовое предприятие, создающее новые двигатели, осваивающее новые материалы, технологии, цифровизирующее все этапы производства от закупки материалов до выпуска готовых изделий. Наша образовательная работа охватывает все ступени от школ до техникумов и вузов, именно поэтому в онлайн-уроке участвовали студенты проектов «Инженерный старт» Самарского политеха и «Крылья Ростеха» Самарского университета. Целевое обучение становится серьезным инструментом построения карьеры в двигателестроении – это качественно новый уровень образования, когда теория идет вместе с практикой, и каждый семестр становится ступенью становления молодых профессионалов. Именно поэтому мы ежегодно увеличиваем целевой набор», – заявил генеральный конструктор ПАО «ОДК-Кузнецов» Павел Чупин.

В этом году на онлайн-уроке выступили студенты целевого обучения Самарского университета и Самарского политеха. Будущий конструктор, первокурсница программы «Крылья Ростеха» Екатерина Икласова и будущий технолог, участник «Инженерного старта» Антон Сычев рассказали о возможностях, которые дает целевое обучение. Это трудоустройство в ОДК-Кузнецов с первого дня, высокая стипендия от предприятия, специальная образовательная программа и персональные наставники.

По целевому набору ОДК-Кузнецов сегодня обучаются в Самарском университете 96 человек, в Самарском политехе - 75 человек, в том числе по программам целевого обучения «Крылья Ростеха» – 54 человека, «Инженерный старт» – 15 человек. План целевого набора ПАО «ОДК-Кузнецов» на 2023 год составляет 111 человек, из которых по программе «Крылья Ростеха» - 60 человек, «Инженерный старт» – 20 человек.