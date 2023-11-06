На набережной Волги в Самаре реконструировали состоявшуюся 80 лет назад Битву за Днепр

126

В понедельник, 6 ноября, на четвертой очереди набережной Волги в Самаре прошла военно-историческая реконструкция Битвы за Днепр, посвященная 80-летию освобождения Киева во время Великой Отечественной войны. Участниками реконструкции стали 39 клубов из 16 городов России.

Битва за Днепр во время Великой Отечественной войны развернулась в конце лета 1943 года. В ходе сражений августа-октября войска Красной Армии освободили Харьков, Сталино (ныне Донецк), Жданов (ныне Мариуполь). Киев был освобожден 6 ноября 1943 года, ровно 80 лет назад.

Реконструкторы воссоздали на самарской набережной бой на одном из плацдармов при освобождении Киева. В постановке участвовала немецкая и советская военная техника, участники изображали солдат и руководящий состав с обеих сторон: 70 представителей РККА и 50 — вермахта. Не забыли про гармониста и полевую кухню.

- За основу мы взяли реальный эпизод, происходивший в 15 километрах южнее Киева с 4 по 6 ноября 1943 года, - поделился организатор мероприятия Александр Ильин. - Подразделениям Красной Армии была поставлена задача перекрыть шоссейную дорогу вдоль Днепра. Задача была выполнена — немецкое подкрепление к Киеву не прошло.

В реконструкции были использованы имитационные средства — светошумовые патроны, бронетранспортер, самоходные артиллерийские орудия, пушка, артиллерийский тягач, танк Т-70, который называли "саранча Сталина".

- Вся техника восстановлена энтузиастами. Это копии, но достаточно точные. В отличие от боевых машин, на них нет брони — лишний вес мы убрали, - поделился Александр Ильин.

Участник Владимир Ересько интересуется военно-исторической реконструкцией с 1986 года.

- Наверное, мое поколение так воспитали, патриотизм был впитан с молоком матери. Участвую в таких мероприятиях в память о своих предках. У меня оба деда воевали, прадед дошел до Берлина. Делаю это в память о них. Хочется, чтобы больше нигде не было войны.

Участник мероприятия объяснил, что происходило на самарской набережной:

- Нашей задачей было не пропустить противника, рвущегося к Киеву. Сзади нас располагался госпиталь с ранеными бойцами, который мы должны были сохранить.

Задание реконструкторы выполнили успешно: в конце боя над плацдармом взвился красный флаг.

Научный сотрудник Музея Победы в Москве Валерий Куличков в интервью RT напомнил, что предпосылки для начала Киевской операции возникли в результате победы Красной Армии над немцами в Курской битве.

- Войскам действовавших на этом направлении фронтов была поставлена задача после освобождения левобережной Украины форсировать Днепр и захватить плацдармы на его правом берегу. В октябре советское командование попыталось нанести основной удар с букринского плацдарма, а вспомогательный — с лютежского. Но соперник предугадывал их действия. Тогда буквально за сутки было принято решение перенести направление главного удара с букринского на лютежский плацдарм: в условиях строжайшей секретности туда были переброшены подразделения армии, сотни танков и самоходок. Нацисты этого не ожидали, их разведка полностью упустила из виду переброску наших войск. Чтобы дезориентировать противника, 1 ноября советские войска снова начали наступление с букринского плацдарма, позволившее сковать силы примерно десяти дивизий вермахта. Ну а 3 ноября ударом с лютежского плацдарма, которому предшествовала мощная артподготовка, началась непосредственно Киевская стратегическая наступательная операция.

Историк добавил, что гитлеровцы установили в Киеве жестокий оккупационный режим. Солдат Красной Армии киевляне встречали со слезами радости на глазах.

- Уже 5 ноября 1943 года в Киев вступили передовые подразделения советских войск. В этот день над зданием обкома ВКП(б) было поднято красное знамя. Уличные бои в городе были тяжелыми. Но, опасаясь окружения, гитлеровцы понимали, что оставаться в Киеве для них опасно, и постепенно отступали. При этом они взрывали предприятия, уничтожали памятники культуры. К счастью, благодаря тому, что времени у них было мало, полностью превратить в развалины город они все-таки не успели. К утру 6 ноября Красная Армия полностью освободила город от врага.

Валерий Куличков подытожил, что Курская битва и последовавшее за ней форсирование Днепра привели к полному перелому в Великой Отечественной войне. Нацисты окончательно утратили стратегическую инициативу и потенциал для проведения крупных наступлений.

Источник: СОВА

Фото: Андрей Савельев/СОВА