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На набережной открывается выставка «Настроение - Самара»

8 сентября 2024 16:50
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Выставка продлится до конца октября.

В воскресенье, 8 сентября, на первой очереди набережной открывается фотовыставка, посвященная Дню города (0+). Ее подготовили издание о туризме «Кому на Волге» (16+) и Администрация Самары.

На выставке «Настроение - Самара» представлены 96 фотографий, на которых изображены достопримечательности в центре города, красоты окраин Самары, а также природные территории, которые входят в границы городского округа. Например, гора Тип-Тяв, Прибрежный, Вертолетка с волжскими пейзажами. Фото подобраны таким образом, чтобы передать красоту волжского города, настроение и атмосферу самарской жизни.

Фотографии, которые будут представлены, сделаны в разные сезоны и снимались на протяжении четырех лет. Все они стали частью публикаций издания «Кому на Волге». Большинство фотографий снял Виталий Шабинский. Также на выставке есть работы Екатерины Ершовой, Андрея Савельева, Юлии Рубцовой и Дмитрия Бурлакова.

Выставка расположится на первой очереди набережной, между Некрасовским спуском и улицей Льва Толстого. На части фото можно найти QR-код и прочитать подробнее об этом месте.

Выставка продлится до конца октября.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Самара

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