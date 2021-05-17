На мосту через реку Самара ограничено движение грузового транспорта

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Подведомственное Росавтодору ФКУ «Поволжуправтодор» информирует о том, что с 20 апреля 2021 года введено временное ограничение движения на мосту через реку Самара, расположенном на км 24+812 Обводной дороги города Самары. Данная мера распространяется на грузовой транспорт общей массой в потоке 25 тонн, осевой – 10 тонн. Движение грузовых автомобилей в одиночном порядке общей массой свыше 60 тонн (осевой – 15 тонн) будет направлено по другим участкам федеральной трассы. Скорость проезда для всех видов транспорта составляет 40 км/час, минимальная дистанция между машинами – 50 метров.

Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с выявленными дефектами и повреждениями конструктивных элементов моста через реку Самара. Оно будет действовать до 30 декабря 2025 года.

ФКУ «Поволжуправтодор» просит водителей учитывать данную информацию при планировании поездок, заранее продумывать маршрут движения, следить за знаками, установленными на участке, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

При возникновении нештатных ситуаций можете обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы: (8412) 55-11-04.

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