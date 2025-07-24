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На Молодежный форум «иВолга» прибыли первые участники

24 июля 2025 12:22
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На Молодежный форум «иВолга» прибыли первые участники

Площадка Молодежного форума Приволжского федерального округа «иВолга» платформы Росмолодежь.Форумы встречает первых гостей. В этом году в одном из самых значимых и ярких молодежных мероприятий лета примут участие 1400 человек из более 70 субъектов Российской Федерации.

Первыми на Фестивальный парк Мастрюковской поляны прибыли участники из Кемеровской, Ивановской и  Ярославской областей.  «От форума ожидаю получить больше знаний для развития Движения Первых в своем регионе. Думаю, что многим участникам этот форум должен запомниться своим форматом игры», – говорит участник из Ивановской области Егор Рубайко.

«Я жду ярких эмоций, новых знакомств и верю, что на «иВолге» смогу круто провести время и узнать много нового. Также жду «сюжетной игры». Это интересный и необычный формат, в котором хочется принять участие», — поделилась впечатлениями участница из Кемеровской области Валерия Щерба.

Участники «иВолги» будут прибывать на площадку в течение дня — 24 июля. Так, на Мастрюковскую поляну уже выехала делегация из республики Татарстан, в которую вошли 85 участников. «Ежегодно делегация Татарстана достойно представляет республику на форуме. Благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова, в республике создаются все возможности, чтобы молодые люди могли принять участие в таких окружных площадках, развиваться, заводить новые знакомства, реализовать свои проекты», – подчеркнул министр по делам молодежи Республики Татарстан Ринат Садыков.

Организаторами Молодёжного форума Приволжского федерального округа «иВолга» выступают Правительство Самарской области, аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Соорганизаторами Форума выступают Движение Первых совместно с платформой Росмолодёжь.Форумы.

 «Здесь формируются не только знания, но и команда, которая потом будет определять облик будущего, направления предприятий, отраслей, городов. Поэтому это очень ценно», —  отмечал глава региона Вячеслав Федорищев.

В этом году в течение шести дней, с 24 по 29 июля, участников ждет образовательная и культурная программа, сюжетная игра, экскурсии, встречи, грантовые конкурсы и спортивные события. Всего на поляне установлено более 600 туристических палаток, включая инклюзивный городок для участников с ограниченными возможностями здоровья.

Безопасность участников на Поляне обеспечена круглосуточным дежурством спасателей, волонтёров и комендантов. Установлены камеры видеонаблюдения, работают четыре пункта КПП. Помимо этого при поддержке регионального отделения Движения Первых и Главного управления МВД по Самарской области создан гражданско-патриотический отряд «Ястребы», который будет принимать активное участие в патрулировании территории форума.

 «В этом году конкурс на участие в форуме составил 20 человек на место. Уверен, мы достойно встретим участников со всей страны и создадим для них пространство, где рождаются инициативы, идеи и настоящая команда», — отметил Первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов.

Фото - пресс-служба молодежного форума ПФО "иВолга"

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