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На мероприятия Музея-галереи «Заварка» 19-22 сентября приглашают самарцев

18 сентября 2024 09:28
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На мероприятия Музея-галереи «Заварка» 19-22 сентября приглашают самарцев

19 сентября (четверг) в 16.00 пройдет арт-медиация (12+) по выставке «Было/Не было» (12+).
В проекте представлены разные варианты кураторской интерпретации сказок, легенд, былин и быличек Самарской Луки. Посетители вместе с научным сотрудником музея Анастасией Волынкиной проведут свой собственный анализ, познакомятся с уникальным нематериальным культурным наследием нашего края и смогут почувствовать себя главными героями произведений.
Вход на мероприятие – 250 рублей.

В пятницу, 20 сентября, в 18.00 состоится лекция «Видели/Не видели» (16+). Ее прочитает старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров.
Лекция посвящена визуальному языку «современных бывальщин». Гости узнают, как снималась та или иная мистификация и с помощью каких приемов.
Вход на мероприятие – 250 рублей.

              21 сентября (суббота) в 11.00 пройдет детское занятие (6+) о сказках, представленных на выставке «Было/Не было» (12+).
Под руководством старшего научного сотрудника музея Арины Гусаровой юные посетители прочтут сказки и обсудят их сюжеты, пофантазируют и придумают собственные истории, а также сыграют в подвижные игры.
Вход на мероприятие – 250 рублей.

              22 сентября (воскресенье) в 14.00 на первом этаже «Заварки» откроется выставка (6+) к 90-летию Вагана Каркарьяна.
Посетители смогут познакомиться с его биографией и библиографией, увидят архитектурные и градостроительные проекты, а также узнают о градозащитной деятельности зодчего.
Вход на открытие свободный (бесплатно).

Также в воскресенье в 16.00 состоится лекция «Ваган Каркарьян: архитектор-модернист» (12+). Краевед, научный сотрудник музея Олег Баулин расскажет о жизни и деятельности известного самарского архитектора. Лекция пройдет в формате обзора авторских проектов Каркарьяна с интерпретацией деталей и отдельных элементов.
Вход на мероприятие – 250 рублей.

Просим обратить внимание – количество мест на мероприятия ограничено, поэтому требуется предварительная запись в социальных сетях Музея-галереи «Заварка».

Теги: Мероприятия

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