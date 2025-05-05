Я нашел ошибку
Главные новости:
У тольяттинца с дачи украли бензопилу и колонку
У тольяттинца с дачи украли бензопилу и колонку
10,3 млн россиян установили самозапрет на кредиты
10,3 млн россиян установили самозапрет на кредиты
Самарцы назвали самые скучные профессии
Самарцы назвали самые скучные профессии
Тренер рассказала о способах предотвратить выгорание от занятий фитнесом
Тренер рассказала о способах предотвратить выгорание от занятий фитнесом
В Кировском районе Самары водитель сбил пожилую женщину
В Кировском районе Самары водитель сбил пожилую женщину
Университеты страны подготовят профессиональных ИИ-специалистов
Университеты страны подготовят профессиональных ИИ-специалистов
В Санкт-Петербурге столкнулись два теплохода
В Санкт-Петербурге столкнулись два теплохода
В понедельник в Самаре запустят бесплатные автобусы для футбольных болельщиков
В понедельник в Самаре запустят бесплатные автобусы для футбольных болельщиков
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.49
-0.07
EUR 92.84
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарской «ЗИМ Галерее» прочитают стихи Твардовского и откроют выставку «Бессмертный полк»
В губернии прошла серия мастер-классов от чемпионов и призеров Олимпийских игр по баскетболу
СОУНБ проведет танцевальный вечер "Майская вечерка"
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

На Ленинградской нарисуют сцены жизни Самары

5 мая 2025 10:53
97
На Ленинградской нарисуют сцены жизни Самары

После майских праздников группа молодых уличных художников возьмется за исторический центр города. На Ленинградской нарисуют сцены жизни Самары, которые скопируют со старинных фотографий. Изображения появятся на распределительных шкафах, расположенных на фасадах зданий. Кто именно разукрасит город, выберут чиновники департамента культуры и представители «Ростелекома» (компании принадлежат шкафы).

— Работа уже началась, на первом этапе художники отберут фотографии для размещения. Они должны органично смотреться на поверхности распределительных шкафов. Затем художники нарисуют эскизы и после утверждения перейдут к работам «на местности», — предупредил мэр Самары Иван Носков.

25 апреля в своем телеграм-канале градоначальник предложил всем желающим проголосовать за то, что изобразят на самарском «арбате». Кроме старинных фото, среди предложенных вариантов были также:

  • сцены из истории Ленинградской (Панской) и зданий, на которых будут рисунки;
  • женский образ реки Волги и города Самары;
  • плакаты дореволюционной Самары с рекламой заведений и услуг с Панской.

В голосовании приняли участие чуть меньше двух тысяч человек, пишет 63.ру.

Вариант с перерисованными фото получил 45% голосов.

— В целом на Ленинградке продолжаем наводить порядок — выравниваем люки, плитку, очистили от мусора газоны, сейчас их готовят к подсеиванию травы и высадке цветов. Из малых дел делается большое дело, и очень часто результат таких малых проектов, который реализует «Ростелеком — Самара», оценивается не количеством потраченных денег, а общим ощущением комфорта, благоустроенности, красоты, — считает мэр Носков.

Фото: Яндекс-карты

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На территории Самары введено временное ограничение движения транспорта в Самарском и Ленинском районах
5 мая 2025  10:03
На территории Самары введено временное ограничение движения транспорта в Самарском и Ленинском районах
170
Более 3 тысяч объектов благоустроят ресурсоснабжающие организации Самары
5 мая 2025  09:55
Более 3 тысяч объектов благоустроят ресурсоснабжающие организации Самары
136
в 2025-м в Самаре «Бессмертный полк» снова пройдет в привычном, очном формате
2 мая 2025  11:28
В 2025-м в Самаре «Бессмертный полк» снова пройдет в привычном, очном формате
690
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем весны и труда
1 мая 2025  11:41
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Весны и Труда
686
В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с праздничными мероприятиями
1 мая 2025  11:35
В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с праздничными мероприятиями
737
Весь список