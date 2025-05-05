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После майских праздников группа молодых уличных художников возьмется за исторический центр города. На Ленинградской нарисуют сцены жизни Самары, которые скопируют со старинных фотографий. Изображения появятся на распределительных шкафах, расположенных на фасадах зданий. Кто именно разукрасит город, выберут чиновники департамента культуры и представители «Ростелекома» (компании принадлежат шкафы).

— Работа уже началась, на первом этапе художники отберут фотографии для размещения. Они должны органично смотреться на поверхности распределительных шкафов. Затем художники нарисуют эскизы и после утверждения перейдут к работам «на местности», — предупредил мэр Самары Иван Носков.

25 апреля в своем телеграм-канале градоначальник предложил всем желающим проголосовать за то, что изобразят на самарском «арбате». Кроме старинных фото, среди предложенных вариантов были также:

сцены из истории Ленинградской (Панской) и зданий, на которых будут рисунки;

женский образ реки Волги и города Самары;

плакаты дореволюционной Самары с рекламой заведений и услуг с Панской.

В голосовании приняли участие чуть меньше двух тысяч человек, пишет 63.ру.

Вариант с перерисованными фото получил 45% голосов.

— В целом на Ленинградке продолжаем наводить порядок — выравниваем люки, плитку, очистили от мусора газоны, сейчас их готовят к подсеиванию травы и высадке цветов. Из малых дел делается большое дело, и очень часто результат таких малых проектов, который реализует «Ростелеком — Самара», оценивается не количеством потраченных денег, а общим ощущением комфорта, благоустроенности, красоты, — считает мэр Носков.

Фото: Яндекс-карты