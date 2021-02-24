На Лейтенанта Шмидта несколько автомобилей вмерзли в лед

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В Октябрьском районе Самары владельцы нескольких автомобилей пострадали из-за бездействия коммунальщиков. Из-за не устраненной утечки воды, которая произошла на пересечении улиц Лейтенанта Шмидта и Карла Либкнехта припаркованные автомобили колесами вмерзли в лед.

Как пожаловалась в твиттере одна из местных жительниц, колодец льет уже четыре дня. До коммунальщиков не дозвониться, в результате во двор не проедет ни скорая, ни пожарная машины.

На это в администрации Октябрьского района ответили, что информация об устранении утечки была получена от компании РКС-Самара ночью. Работы по устранению утечки ведутся. Местные жители интересуются, кто будет возмещать ущерб пострадавшим водителям. Но на этот вопрос чиновники не ответили, передает samarskie-voditeli.ru.

Фото из открытых источников