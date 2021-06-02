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На конкурсе «Армейский запас» военнослужащие выпекли свыше 100 наименований хлебобулочных изделий

2 июня 2021 11:06
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На конкурсе «Армейский запас» военнослужащие выпекли свыше 100 наименований хлебобулочных изделий

В Саратовской области на Всеармейском этапе конкурса специалистов продовольственной службы «Армейский запас-2021» военные повара выпекли свыше 100 наименований хлебобулочных изделий.

На учебном комплексе филиала Военной академии МТО «Красное поле» пекари представляющие военные округа, виды и рода войск Вооруженных Сил ВС РФ на полевых средствах хлебопечения выпекли хлеб, различные пироги, пончики, булочки, рогалики, круасаны, косички, конверты и другие виды хлебобулочных изделий.

Для приготовления личному составу было выделено одинаковое количество продуктов - пшеничная мука высшего сорта по 10 кг каждой команде, соль, сахар, яблоки, джем, повидло, яйца куриные, масло растительное и коровье, сыр, творог, молоко, изюм, лимон, курага, рыба, картофель, лук, грецкие орехи, дрожжи, ванилин, корица, кунжут, какао и шоколад.

Для оценки качества приготовленных блюд работала комиссия, которая оценивала, как органолептические свойства продуктов - вкус, цвет, запах, так и эстетический вид - внешнее оформление, сообщает пресс-служба ЦВО.

Теги: Армейский запас-2021 армия продовольственная служба

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