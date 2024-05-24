На конференции ЦИПР областной департамент информационных технологий и связи подписал соглашение о сотрудничестве

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Сегодня в Нижнем Новгороде завершается IX конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024), где традиционно обсуждаются результаты и дальнейшие планы цифровизации основных отраслей промышленности.

В этом году главная тема пленарной сессии – «Технологическая независимость промышленной России».

Ежегодный состав участников конференции из числа ведущих экспертов, руководителей профильных министерств и ведомств, представителей бизнеса и научного сообщества создает уникальные возможности для плодотворного диалога и выработки совместных решений и подписания ключевых для развития отрасли соглашений.

Так в рамках конференции департамент информационных технологий и связи Самарской области и Автономная некоммерческая организация содействия развитию цифровой экономики «Лаборатория Цифровой Трансформации» договорились об информационном обмене в части использования данных в отраслевых решениях и компетенций для создания совместных решений на основе данных для выявления расчётов эффективности в различных отраслях экономики и социальной сферы.

Соглашение подписали заместитель Председателя Правительства Самарской области - руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков и директор АНО «ЛЦТ» Павел Басин.

Сторонам предстоит совместная работа в сфере информационных технологий, использование знаний и опыта для создания эффективной системы государственного управления в соответствии с концепцией региональной информатизации на основе современных технологий.

Стоит отметить, что Правительство Самарской области в лице Губернатора Дмитрия Азарова уделяет особое внимание поддержке и развитию IT-бизнеса.

«Взаимодействие региональных властей с ведущими IT-компаниями является ключевым фактором успешной реализации цифровой повестки в России. Подписание соглашения о сотрудничестве с «Лабораторией Цифровой Трансформации» создаст хорошие возможности для обмена опытом и передовыми практиками в сфере цифровой трансформации. Это важно для повышения эффективности государственного управления», – подчеркнул Константин Пресняков.

Заключенное соглашение станет важным шагом на пути ускорения цифровизации экономики и социальной сферы региона.

Фото предоставлено департаментом информационных технологий и связи Самарской области