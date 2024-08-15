на каких курортах в августе проведут отпуск самарцы

Сервис Яндекс Путешествия проанализировал данные по поиску и бронированию отелей и апартаментов и выяснил, где самарцы будут проводить отпуска в оставшийся месяц лета.
В августе путешественники из Самары проведут отдых на берегу моря. Самыми востребованными морскими регионами стали Краснодарский край (первое место в топе самых популярных направлений), Республика Крым (шестое место) и Республика Дагестан (девятое место). Интересно, что жители Самары планируют провести больше времени времени в Краснодарском крае и в Крыму – в среднем 5 дней.
Также в число популярных направлений вошли Москва и Московская область (средняя цена за ночь – 6 200 рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (6 100 рублей), Республика Татарстан (7 500 рублей), Волгоградская область (4 600 рублей), Нижегородская область (6 800 рублей), Ставропольский край (5 700 рублей) и Оренбургская область (3 700). Самые короткие поездки самарцы планируют в Волгоградскую область (здесь в среднем бронируют номер на одну ночь), а также в Нижегородскую, Оренбургскую области и в Республику Татарстан (в среднем на две ночи).
Топ самых популярных направлений для отпуска в августе
- Краснодарский край: средняя цена за ночь в отеле 7 700 рублей, горизонт планирования 71 день, среднее количество ночей 5.
- Москва и Московская область: средняя цена за ночь в отеле 6 200 рублей, горизонт планирования 28 дней, среднее количество ночей 3.
- Санкт-Петербург и Ленинградская область: средняя цена за ночь в отеле 6 100 рублей, горизонт планирования 49 дней, среднее количество ночей 4.
- Республика Татарстан: средняя цена за ночь в отеле 7 500 рублей, горизонт планирования 23 дня, среднее количество ночей 2.
- Волгоградская область: средняя цена за ночь в отеле 4 600 рублей, горизонт планирования 38 дней, среднее количество ночей 1.
- Республика Крым: средняя цена за ночь в отеле 6 800 рублей, горизонт планирования 68 дней, среднее количество ночей 5.
- Нижегородская область: средняя цена за ночь в отеле 6 800 рублей, горизонт планирования 34 дня, среднее количество ночей 2.
- Ставропольский край: средняя цена за ночь в отеле 5 700 рублей, горизонт планирования 55 дней, среднее количество ночей 4.
- Республика Дагестан: средняя цена за ночь в отеле 6 000 рублей, горизонт планирования 45 дней, среднее количество ночей 3.
- Оренбургская область: средняя цена за ночь в отеле 3 700 рублей, горизонт планирования 14 дней, среднее количество ночей 2.