на каких курортах в августе проведут отпуск самарцы

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Сервис Яндекс Путешествия проанализировал данные по поиску и бронированию отелей и апартаментов и выяснил, где самарцы будут проводить отпуска в оставшийся месяц лета.

В августе путешественники из Самары проведут отдых на берегу моря. Самыми востребованными морскими регионами стали Краснодарский край (первое место в топе самых популярных направлений), Республика Крым (шестое место) и Республика Дагестан (девятое место). Интересно, что жители Самары планируют провести больше времени времени в Краснодарском крае и в Крыму – в среднем 5 дней.

Также в число популярных направлений вошли Москва и Московская область (средняя цена за ночь – 6 200 рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (6 100 рублей), Республика Татарстан (7 500 рублей), Волгоградская область (4 600 рублей), Нижегородская область (6 800 рублей), Ставропольский край (5 700 рублей) и Оренбургская область (3 700). Самые короткие поездки самарцы планируют в Волгоградскую область (здесь в среднем бронируют номер на одну ночь), а также в Нижегородскую, Оренбургскую области и в Республику Татарстан (в среднем на две ночи).

Топ самых популярных направлений для отпуска в августе