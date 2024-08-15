Я нашел ошибку
Главные новости:
beeline cloud запустил академию «вАЙТИ»
Beeline cloud запустил академию «вАЙТИ»
Новый мурал теперь украшает дом на улице Дачной, 28 в Самаре
Новый мурал теперь украшает дом на улице Дачной, 28 в Самаре
Каждый четвертый житель Самары сменил профессию за последние 4 года
Каждый четвертый житель Самары сменил профессию за последние 4 года
В Самарской области сегодня снова ожидают грозу
В Самарской области сегодня снова ожидают грозу
Президентская платформа «Россия – страна возможностей» запустила молодежный конкурс «Индекс мечтателя»
Президентская платформа «Россия – страна возможностей» запустила молодежный конкурс «Индекс мечтателя»
Таксист в Самаре украл телефон, который клиентка забыла в салоне авто
Таксист в Самаре украл телефон, который клиентка забыла в салоне авто
70-летний водитель в Кошкинском районе пострадал, врезавшись в трубу
70-летний водитель в Кошкинском районе пострадал, врезавшись в трубу
В Самарской области более 334 000 школьников посещают кружки и секции
В Самарской области более 334 000 школьников посещают кружки и секции
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.01
-2.65
EUR 100.31
-0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Ночь кино 2024» пройдет в самарском Музее Эльдара Рязанова
Специальный дополнительный электропоезд будет запущен на фестиваль «Сызранский помидор» из Тольятти
Членов семей участников СВО приглашают на семейную познавательную кардиопрогулку
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

На каких курортах в августе проведут отпуск самарцы

15 августа 2024 11:24
130
на каких курортах в августе проведут отпуск самарцы

Сервис Яндекс Путешествия проанализировал данные по поиску и бронированию отелей и апартаментов и выяснил, где самарцы будут проводить отпуска в оставшийся месяц лета.

В августе путешественники из Самары проведут отдых на берегу моря. Самыми востребованными морскими регионами стали Краснодарский край (первое место в топе самых популярных направлений), Республика Крым (шестое место) и Республика Дагестан (девятое место). Интересно, что жители Самары планируют провести больше времени времени в Краснодарском крае и в Крыму – в среднем 5 дней.

Также в число популярных направлений вошли Москва и Московская область (средняя цена за ночь – 6 200 рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (6 100 рублей), Республика Татарстан (7 500 рублей), Волгоградская область (4 600 рублей), Нижегородская область (6 800 рублей), Ставропольский край (5 700 рублей) и Оренбургская область (3 700). Самые короткие поездки самарцы планируют в Волгоградскую область (здесь в среднем бронируют номер на одну ночь), а также в Нижегородскую, Оренбургскую области и в Республику Татарстан (в среднем на две ночи).

Топ самых популярных направлений для отпуска в августе

  • Краснодарский край: средняя цена за ночь в отеле 7 700 рублей, горизонт планирования 71 день, среднее количество ночей 5.
  • Москва и Московская область: средняя цена за ночь в отеле 6 200 рублей, горизонт планирования 28 дней, среднее количество ночей 3.
  • Санкт-Петербург и Ленинградская область: средняя цена за ночь в отеле 6 100 рублей, горизонт планирования 49 дней, среднее количество ночей 4.
  • Республика Татарстан: средняя цена за ночь в отеле 7 500 рублей, горизонт планирования 23 дня, среднее количество ночей 2.
  • Волгоградская область: средняя цена за ночь в отеле 4 600 рублей, горизонт планирования 38 дней, среднее количество ночей 1.
  • Республика Крым: средняя цена за ночь в отеле 6 800 рублей, горизонт планирования 68 дней, среднее количество ночей 5.
  • Нижегородская область: средняя цена за ночь в отеле 6 800 рублей, горизонт планирования 34 дня, среднее количество ночей 2.
  • Ставропольский край: средняя цена за ночь в отеле 5 700 рублей, горизонт планирования 55 дней, среднее количество ночей 4.
  • Республика Дагестан: средняя цена за ночь в отеле 6 000 рублей, горизонт планирования 45 дней, среднее количество ночей 3.
  • Оренбургская область: средняя цена за ночь в отеле 3 700 рублей, горизонт планирования 14 дней, среднее количество ночей 2.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
в России проходит онлайн- марафон для семейных пар и молодоженов
15 августа 2024  12:00
В России проходит онлайн-марафон для семейных пар и молодоженов
120
В Самарской области стартовало мероприятие «Внимание дети! Дорога в школу!»
15 августа 2024  10:20
В Самарской области стартовало мероприятие «Внимание дети! Дорога в школу!»
138
в Самарской области ужесточена миграционная политика
14 августа 2024  12:32
В Самарской области ужесточена миграционная политика
388
В Самарской области прошел первый слёт многодетных семей
13 августа 2024  14:04
В Самарской области прошел первый слёт многодетных семей
746
Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросам миграционной политики в регионе
13 августа 2024  12:12
Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросам миграционной политики в регионе
447
Весь список