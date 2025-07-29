На iВолге прошёл день, посвящённый теме патриотизма

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27 июля на Молодёжном форуме Приволжского федерального округа «иВолга» платформы Росмолодёжь.Форумы, реализованного в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», особое внимание было уделено теме патриотизма, исторической памяти и уважения к подвигу предков. Форум собрал 1 600 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет из 80 регионов страны и стал пространством, где молодёжь осмысляет ценности гражданственности и любви к Родине через насыщенную образовательную и культурную программы.

Патриотическая тематика пронизывает весь форум, включая его главную методологическую основу — сюжетную игру. В 2025 году она посвящена теме исторической памяти. В течение всех дней форума участники изучают судьбы выдающихся россиян, проходят образовательные модули по семи профилям — «Наука», «IT и цифровые технологии», «Патриотизм», «Культура и искусство», «Служба спасения», «Промышленный комплекс» и «Управление». За выполнение заданий участники получают игровые жетоны — фрагменты единого QR-кода, отсканировав который участники перейдут на специальную платформу, где будет размещена коллективная мечта молодёжи Приволжья.

Особое место в программе занял Культурно-патриотический минимум — комплекс тематических площадок, обязательных к прохождению всеми участниками. На площадке «Быть Первым!» ребята сдавали нормы ГТО и участвовали в военно-спортивной игре «Зарница 2.0», «Быть вместе!» объединяла участников в акции помощи военнослужащим, включая плетение маскировочных сетей, а на «Быть с Россией!» проходили викторины и дискуссии об исторической памяти. За участие в активностях участники также получали баллы и игровые жетоны.

«Роль современной молодёжи в сохранении памяти — это, в первую очередь, испытывать к этому интерес. И новые форматы — видео, различные интернет-проекты и VR-проекты, которые сегодня есть, совсем по-другому показывают эту историческую память. Если сегодня молодёжь будет формировать тему патриотизма, рассказывая на своих страницах в социальных сетях о каких-то событиях и иВолге не с точки зрения организации форума, а с точки зрения ключевой темы Победы, тогда это найдёт распространение, это будет подхвачено», — подчеркнула руководитель Исполнительного комитета общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Наталья Шадрина.

В Патриотическом павильоне форума развернута интерактивная выставка, посвящённая трудовому подвигу регионов ПФО в годы Великой Отечественной войны, а также Героям ВОВ и СВО. Архивные материалы, мультимедийные элементы и тематические инсталляции помогают молодёжи глубже понять историю страны. А на главной аллее форума действует выставка «Защитники Отечества», посвящённая участникам СВО из регионов округа, удостоенным звания «Герой России» и других высоких государственных наград.

Также в этот день состоялось открытие арт-объекта, посвящённого Дню памяти детей — жертв войны в Донбассе. Символическая инсталляция стала частью культурной программы форума и напоминанием о цене мирной жизни.

«Открытие мемориалов, посвященных памяти детей — жертв в Донбассе, крайне важно для молодёжи. Это боль, которую мы все переживали, всем народом. Такие инициативы, как арт-объекты, должны масштабироваться по всей стране. Я уверен, что иВолга помогает участникам осознать свою роль в будущем России. Я поражен, как ярко здесь представлены регионы, их традиции и история. Эти молодые люди — учителя, наставники, лидеры — уже сегодня строят будущее нашей страны. Им я желаю стремиться только вперед! Так держать — от вашей работы зависит будущее России», — поделился стажёр аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, участник Специальной военной операции Иван Амиров.

Кульминацией вечера стал Патриотический фестиваль. Исполнители и творческие коллективы представили вокальные номера, пронизанные любовью к Родине и уважением к её героической истории. Особенностью фестиваля стало разнообразие форм творческого самовыражения — от народных песен до современных театральных постановок, раскрывающих темы межнационального единства, преемственности поколений и гражданской ответственности. Это динамичное, эмоциональное и глубокое по содержанию мероприятие, которое стало мощным финальным аккордом памятного дня форума. Основными идеями события являются укрепление единства народов России через сохранение исторической памяти, воспитание гражданственности и раскрытие творческого потенциала жителей ПФО, вдохновленных любовью к Родине и гордостью за её героическое прошлое и настоящее.

«Очень ценно, что форум даёт нам возможность слушать и действовать — мы участвуем в Зарнице, викторинах, осваиваем приёмы первой помощи. Это помогает узнавать больше об истории и чувствовать свою причастность к будущему России», — поделилась участница направления «Патриотизм: хранитель истории» из Самарской области Полина Маринина.

Помимо патриотических мероприятий, продолжалась реализация образовательной программы форума. Так, состоялась вдохновляющая встреча с олимпийским чемпионом, заслуженным мастером спорта Российской Федерации Алексеем Ягудиным. Фигурист провёл для участников открытый диалог «Путь к успеху», где поделился личным опытом преодоления трудностей и профессионального становления. Особое внимание он уделил теме патриотизма, вспомнив свои выступления под российским флагом и отметив, что современные спортсмены достойно продолжают традиции российских побед.

Также с молодыми лидерами, участниками профиля «Управление», встретилась руководитель департамента регионального развития президентской платформы «Россия – страна возможностей» Алевтина Бухнер. В центре встречи были вопросы лидерства, развития компетенций и карьерного роста.

«Наша общая цель — развивать сообщество экспертов, чьи инициативы помогут в решении конкретных задач. Уверена, что иВолга — это площадка, где участники не только найдут поддержку своим проектам, но и сами станут проводниками новых возможностей в своих регионах», — подчеркнула Алевтина Бухнер.

В рамках форума были подведены итоги окружных конкурсов. В конкурсе песни-визитки «Голоса иВолги» победу одержала Республика Башкортостан, продемонстрировав глубокое понимание культурной идентичности и выразительное сценическое воплощение. Фестиваль Диджеинга собрал лучших молодых музыкантов Приволжья — первое место занял представитель Нижегородской области, второе и третье достались участникам из Оренбургской области и Республики Мордовия соответственно.

Также завершился турнир по дворовым видам спорта «Снова в спорт». Победителями в различных дисциплинах стали команды из Удмуртской Республики, Оренбургской области, Республики Мордовия и других регионов ПФО. Турнир стал не только соревнованием, но и возможностью для участников укрепить командный дух, вспомнить традиционные игры и почувствовать атмосферу единства.

Следить за новостями форума можно в официальных социальных сетях форума «иВолга»: ВКонтакте https://vk.com/forumivolga, Telegram https://t.me/forumivolga.

Организаторами Молодёжного форума Приволжского федерального округа «иВолга» выступают: Правительство Самарской области, аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Соорганизаторами форума выступают Движение Первых совместно с платформой Росмолодёжь.Форумы.