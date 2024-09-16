На Госуслугах доступны сервисы помощи жителям Белгорода

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Госуслуги запускают страницу, где собраны все меры поддержки, полезная информация и сервисы для жителей Белгородской области.

Пострадавшие могут через Госуслуги сообщить о своих потребностях в товарах и продуктах. Для тех, кто хочет оказать помощь, на странице размещены реквизиты проверенного фонда, принимающего пожертвования.



Какие сервисы доступны

Сбор информации о том, какие предметы первой необходимости нужны. В форме можно указать, каких товаров и лекарств не хватает, а также оставить заявку, если нужна помощь с транспортом или жильём.



Какие выплаты можно оформить



Вся информация о помощи жителям Белгорода — на Госуслугах