На Госуслугах доступны сервисы помощи жителям Белгорода

Госуслуги запускают страницу, где собраны все меры поддержки, полезная информация и сервисы для жителей Белгородской области.
Пострадавшие могут через Госуслуги сообщить о своих потребностях в товарах и продуктах. Для тех, кто хочет оказать помощь, на странице размещены реквизиты проверенного фонда, принимающего пожертвования.
Какие сервисы доступны
Сбор информации о том, какие предметы первой необходимости нужны. В форме можно указать, каких товаров и лекарств не хватает, а также оставить заявку, если нужна помощь с транспортом или жильём.
Какие выплаты можно оформить
Вся информация о помощи жителям Белгорода — на Госуслугах