На городские маршруты в Самаре вышли 50 новых автобусов

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В пятницу, 1 сентября, городскому округу Самара были переданы 50 новых автобусов. В торжественной церемонии принял участие губернатор Дмитрий Азаров.

Вопрос улучшения работы общественного транспорта находится в фокусе внимания региональных властей. Губернатор напомнил, что 58 автобусов уже поступили в Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Кинель, Отрадный, Похвистнево, Похвистневский район. Обновлять парк общественного транспорта удается в том числе благодаря средствам федерального гранта за эффективное региональное управление, получателем которого Самарская область становится несколько лет подряд. Сегодня 50 новых автобусов получает Самара.

«Такую поддержку мы оказываем общественным перевозкам в муниципалитетах. Понимаем, что это зона ответственности, конечно, местной власти, но понимаем при этом, насколько это важно и актуально. Такую помощь будем оказывать и впредь», - заявил Глава региона.

Новые автобусы планируется использовать на маршрутах, обслуживающих отдаленные районы города. Такая задача была поставлена городским властям. В первую очередь это Красноглинский, Куйбышевский районы, где по работе общественного транспорта было много обращений жителей.

«Ко мне лично обращений наибольшее количество там и, к сожалению, много жалоб. 50 автобусов передаем, очень важно грамотно этим распорядиться, выстроить диспетчеризацию, интервалы движения, для того чтобы людей общественный транспорт радовал, а не расстраивал. А качество этой техники такое, что, уверен, удовольствие и работать на ней, и ею пользоваться», - сказал руководитель области.

Часть новых автобусов сегодня утром уже вышла на маршруты в Красноглинском районе. Оценить их смогли и водители, и кондукторы, и пассажиры. Вечером вторая часть машин пойдет на маршруты в Куйбышевском районе.

Новые современные автобусы на газомоторном топливе - белорусского производства (МАЗ 203948), вместимостью 97 мест, оборудованы для перевозки маломобильных граждан и оснащены системами видеонаблюдения, информирования, ГЛОНАСС и системой кондиционирования.

«Сегодня большое долгожданное событие. Хочется отметить, что Губернатор обещал нашим жителям, что придут новые автобусы, и, собственно говоря, мы видим – слово свое сдержал. Наш личный состав - водители, кондукторы - очень доволен, пассажиры рады», - отметила представитель транспортной компании «СамараАвтоГаз» Анна Замыцкая.

Кондуктор Гульшат Шубина работает на маршруте №1, сегодня уже смогла оценить новый транспорт. «Автобусы очень хорошие, чистые, вместительность очень большая. Народ не нарадуется: сегодня сколько благодарностей было, все довольные. Мы тоже рады, что в таком светлом, хорошем автобусе работаем. Надеемся, что у нас будет все хорошо. Мы сегодня два круга уже сделали, за один круг привезли 413 человек, такого еще не было», - поделилась она.

«На новом автобусе гораздо приятнее ездить. Пассажирам будет еще лучше, мне кажется. Ведь старые автобусы ломаются, а народа много - приходится долго ждать на остановках. Слава богу, сейчас новые автобусы получили и будем ездить», - рад водитель Сергей Каметкин.

Как сообщил Губернатор, до конца года в муниципалитеты региона планируется передать 309 новых автобусов. «Уверен, что тема общественных перевозок, которая сегодня выходит на первые позиции и по которой люди часто обращаются, будет решена», - отметил он.

Фото: Юлия Рубцова