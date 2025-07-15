На форуме иВолга продолжается приём заявок на грантовые конкурсы

Продолжается приём заявок на участие в грантовых конкурсах в рамках Молодёжного форума Приволжского федерального округа «иВолга» платформы Росмолодёжь.Форумы. Участники смогут побороться за возможность реализовать свои идеи при поддержке Росмолодёжи.Гранты и Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО. Кроме того, ведется приём заявок на конкурс «Молодёжные медиа ПФО» — для авторов видеопроектов о жизни региона.
В рамках Молодёжного форума «иВолга» реализуются сразу три грантовых конкурса, которые дают участникам возможность не только воплотить собственные проекты в жизнь, но и получить экспертную поддержку, признание и ресурсы для масштабирования идей.
Грантовый конкурс Росмолодёжь.Гранты открыт для всех участников форума. Подать заявку можно до 18 июля на платформе ФГАИС «Молодёжь России» myrosmol.ru. Победители получат финансовую поддержку в размере до 1 миллиона рублей. Программа охватывает 18 направлений, включая добровольчество, просвещение, культуру, экологию, медиа, спорт, патриотическое воспитание и развитие креативных индустрий.
Конкурс молодёжных проектов Приволжского федерального округа на предоставление грантов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО проводится специально для участников из регионов округа. Инициативы, направленные на развитие патриотизма, укрепление семейных ценностей, сохранение исторической памяти и межнационального согласия, могут получить поддержку до 500 тысяч рублей. Подать заявку можно до 16 июля на сайте Конкурсы.рф.
Отдельное внимание уделено медиасфере. Конкурс «Молодёжные медиа ПФО» даёт авторам видеопроектов из регионов округа возможность представить социально значимые ролики о жизни своей территории. Для участия необходимо до 22 июля опубликовать видеоработу в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #иВолгамедиа25 и направить ссылку в сообщения официального сообщества форума. Победителей ждёт призовой фонд в размере 200 000 рублей, а также возможность освещать главные события округа.
Защита проектов участников пройдёт с 25 по 27 июля на Мастрюковской поляне в рамках форума, а имена победителей объявят во время церемонии закрытия — 28 июля 2025 года.
«Грантовые конкурсы на “иВолге” — это не просто возможность получить средства на реализацию проекта. Это полноценная поддержка: от первичной идеи до выхода на серьёзный социальный эффект. Мы создаём условия, в которых участники получают сопровождение от экспертов конкурсов, проходят подготовку и, самое главное — чувствуют веру в свою инициативу. За этими конкурсами — настоящие историй изменений и конкретных результатов. Для нас важно, чтобы каждый участник понимал: у него есть шанс сделать что-то важное для своей страны — и для этого есть команда, которая поможет», — подчеркнула директор Молодёжного форума ПФО «иВолга» Кристина Гнатюк.
Следить за новостями форума можно в официальных социальных сетях форума «иВолга»: ВКонтакте https://vk.com/forumivolga, Telegram https://t.me/forumivolga.
Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга» платформы Росмолодёжь.Форумы, организованный в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети», пройдёт с 24 по 29 июля на Мастрюковской поляне в Самарской области. Форум соберёт 1400 участников в возрасте от 14 до 35 лет со всей страны. В 2025 году образовательная программа будет реализована в формате сюжетной игры с семью профильными направлениями: «Наука», «IT и цифровые технологии», «Патриотизм», «Культура и искусство», «Служба спасения», «Промышленный комплекс» и «Управление».