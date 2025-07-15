На форуме иВолга продолжается приём заявок на грантовые конкурсы

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Продолжается приём заявок на участие в грантовых конкурсах в рамках Молодёжного форума Приволжского федерального округа «иВолга» платформы Росмолодёжь.Форумы. Участники смогут побороться за возможность реализовать свои идеи при поддержке Росмолодёжи.Гранты и Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО. Кроме того, ведется приём заявок на конкурс «Молодёжные медиа ПФО» — для авторов видеопроектов о жизни региона.

В рамках Молодёжного форума «иВолга» реализуются сразу три грантовых конкурса, которые дают участникам возможность не только воплотить собственные проекты в жизнь, но и получить экспертную поддержку, признание и ресурсы для масштабирования идей.

Грантовый конкурс Росмолодёжь.Гранты открыт для всех участников форума. Подать заявку можно до 18 июля на платформе ФГАИС «Молодёжь России» myrosmol.ru . Победители получат финансовую поддержку в размере до 1 миллиона рублей. Программа охватывает 18 направлений, включая добровольчество, просвещение, культуру, экологию, медиа, спорт, патриотическое воспитание и развитие креативных индустрий.

Конкурс молодёжных проектов Приволжского федерального округа на предоставление грантов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО проводится специально для участников из регионов округа. Инициативы, направленные на развитие патриотизма, укрепление семейных ценностей, сохранение исторической памяти и межнационального согласия, могут получить поддержку до 500 тысяч рублей. Подать заявку можно до 16 июля на сайте Конкурсы.рф .

Отдельное внимание уделено медиасфере. Конкурс «Молодёжные медиа ПФО» даёт авторам видеопроектов из регионов округа возможность представить социально значимые ролики о жизни своей территории. Для участия необходимо до 22 июля опубликовать видеоработу в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #иВолгамедиа25 и направить ссылку в сообщения официального сообщества форума. Победителей ждёт призовой фонд в размере 200 000 рублей, а также возможность освещать главные события округа.

Защита проектов участников пройдёт с 25 по 27 июля на Мастрюковской поляне в рамках форума, а имена победителей объявят во время церемонии закрытия — 28 июля 2025 года.

«Грантовые конкурсы на “иВолге” — это не просто возможность получить средства на реализацию проекта. Это полноценная поддержка: от первичной идеи до выхода на серьёзный социальный эффект. Мы создаём условия, в которых участники получают сопровождение от экспертов конкурсов, проходят подготовку и, самое главное — чувствуют веру в свою инициативу. За этими конкурсами — настоящие историй изменений и конкретных результатов. Для нас важно, чтобы каждый участник понимал: у него есть шанс сделать что-то важное для своей страны — и для этого есть команда, которая поможет», — подчеркнула директор Молодёжного форума ПФО «иВолга» Кристина Гнатюк.

Следить за новостями форума можно в официальных социальных сетях форума «иВолга»: ВКонтакте https://vk.com/forumivolga , Telegram https://t.me/forumivolga .

Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга» платформы Росмолодёжь.Форумы, организованный в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети», пройдёт с 24 по 29 июля на Мастрюковской поляне в Самарской области. Форум соберёт 1400 участников в возрасте от 14 до 35 лет со всей страны. В 2025 году образовательная программа будет реализована в формате сюжетной игры с семью профильными направлениями: «Наука», «IT и цифровые технологии», «Патриотизм», «Культура и искусство», «Служба спасения», «Промышленный комплекс» и «Управление».