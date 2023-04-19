На финале Национальной технологической олимпиады старшеклассники разработали приложение с анимированной верхней конечностью

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В Самаре завершился финал Национальной технологической олимпиады (НТО) по профилю «ИТ-медицина». В заключительном этапе соревнований приняли участие 45 школьников из 8 регионов России. Вузом-организатором профиля выступает Самарский государственный медицинский университет (СамГМУ) Минздрава России. Соревнования проводятся при поддержке Министерства образования и науки Самарской области и компании «Вебзавод».

Сегодня в Самарской области созданы возможности для развития инновационных технологий, поддержки молодых ученых. Это в том числе повлияло на выбор региона для строительства международного межвузовского кампуса ИТ-направления. Создание сети современных кампусов в стране ведется в рамках нацпроекта «Наука и университеты», инициированного Президентом Владимиром Путиным.

В Самаре проект кампуса разрабатывается под личным контролем Губернатора Дмитрия Азарова. Проект межвузовского кампуса Самарской области был признан одним из лучших в России и одержал победу в федеральном конкурсе. Регион вошел в список девяти субъектов страны, которые получат софинансирование из федерального бюджета на реализацию масштабного проекта. Создание кампуса открывает принципиально новые возможности для вузовского сообщества, студентов и развития всего региона в целом.

Кампус станет точкой притяжения для студентов разных вузов страны, площадкой для подготовки молодых специалистов. Выделенное в нем пространство СамГМУ планирует использовать для проживания обучающихся, а также для лабораторий Передовой медицинской инженерной школы.

На протяжении заключительного этапа соревнований в рамках Национальной технологической олимпиады команды участников работали над созданием приложения виртуальной модели верхней конечности человека. Модель должна не просто быть анатомически корректной, но и уметь двигаться определенным образом. Для этого финалисты должны были правильно определить, какие кости, мышцы и связки задействованы в нужном движении. В качестве материалов участникам были предоставлены модели из базы СамГМУ Минздрава России, используемые в интерактивном анатомическом атласе «Пирогов». Готовые модели финалисты анимировали, перенесли на платформу для создания приложения и протестировали в очках виртуальной реальности.

Как подчеркнул ответственный секретарь оргкомитета НТО, проректор НИУ ВШЭ, лидер рабочей группы НТИ «Кружковое движение» Дмитрий Земцов, профиль «ИТ-медицина» проходит в рамках НТО впервые, но сразу же вошел в топ-10 самых популярных профилей олимпиады — его выбрали более двух тысяч школьников: «Медицина традиционно остается одной из самых востребованных профессиональных сфер. Многим школьникам медицина интересна, хотя не все они планируют становиться лечащими врачами. Этот профиль служит отличным примером того, как сочетание глубоких теоретических знаний с актуальными технологическими компетенциями позволяет молодому человеку реализовать свое призвание в интересующей его сфере не самым очевидным на первый взгляд образом. Программисты, инженеры, дизайнеры, ИТ-специалисты необходимы абсолютно в любой современной индустрии, и медицина не исключение. Важно, что НТО сразу показывает, как их навыки могут применяться на практике для решения задач конкретной сферы».

Ректор СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов отметил, что СамГМУ — инновационный вуз, где применяются самые современные форматы обучения, создаются продукты и технологии на стыке медицины и ИТ: «Поэтому для нас решение выступить организатором нового профиля НТО, который позволил школьникам показать свои знания как в области медицины, так и информационных технологий, стало логичным и естественным. Очень рад, что ребята со всей страны активно откликнулись и подали так много заявок. Финалисты, которые приехали к нам в Самару, показали действительно глубокий уровень знаний, и я надеюсь, что многие из них в дальнейшем примут решение поступать в наш университет. Мы очень ждем талантливых абитуриентов и всегда даем им возможность во время обучения раскрыть свой потенциал в самых различных перспективных и актуальных направлениях».

В командном зачете победу одержала команда участников: Анна Юрасова (Москва), Марина Тихонова, Алиса Мартюшова, София Юрьева, Александр Моисеев (все — Новосибирская область).

В индивидуальном зачете победителями стали Марина Тихонова (Новосибирская область) и Анна Юрасова (Москва). Призерами в индивидуальном зачете объявлены Алиса Мартюшова (Новосибирская область), София Юрьева (Новосибирская область), Александр Моисеев (Новосибирская область), Вероника Аркуша (Московская область), Таисия Толмачева (Новосибирская область), Николай Чемякин (Курганская область), Иннокентий Улитин (Московская область), Ирина Шаповал (Владимирская область) и Георгий Кравцов (Московская область).

Призеры и победители НТО в профиле «ИТ-медицина» могут получить дополнительные баллы ЕГЭ за индивидуальные достижения или другие льготы и преимущества при поступлении в ведущие инженерные и технические вузы России.

Национальная технологическая олимпиада проводится при координации Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, проектный офис НТО развернут на базе Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» при методическом сопровождении Ассоциации участников технологических кружков (Кружковое движение НТИ) совместно с АНО «Платформа НТИ», АНО «Россия — страна возможностей», Агентством стратегических инициатив и Российским движением детей и молодежи «Движение Первых». Серия заключительных этапов НТО для школьников завершилась 8 апреля.