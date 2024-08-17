На фестивале "Сызранский помидор" не будет шествия

154

Мероприятие (0+) состоится в субботу, 17 августа, в 16:00. Сбор гостей - в детском парке и сквере им. Ленина (Кузнецкий парк) в 16:00. Однако некоторые события в этот день отменяются.

В этом году гости фестиваля не увидят праздничное шествие, парад-дефиле участников XXVIII Международного фестиваля духовых оркестров "Серебряные трубы Поволжья" и выступление сводного духового оркестра, пишет Сова.

С 16:00 на площади им. Ленина будет работать патриотическая площадка "Вместе к Победе!" (0+). Там для гостей подготовят выставки, мастер-классы, а также проект "Жена героя!" (0+).

Параллельно с 16:00 заработает территория творчества "Город мастеров" (0+) в сквере Ленина (Кузнецкий парк). На этой локации запланированы:

- "Аллея-закусочная" - гастрономическая выставка блюд из томатов и местных овощей;

- выставка изделий мастеров ДПИ;

- мастер-классы и интерактивные площадки;

- "Школа Томачо" - кулинарный баттл, приготовление блюд с томатами;

- награждение победителей конкурса "Сызранский гигант".

В 17:00 начнется конкурсная программа "Помидорная" (0+) в детском парке:

- "Карнавальная винегреция" - конкурс на лучший овощной карнавальный костюм;

- "Помидорное царство" - конкурс-выставка оригинальных арт-объектов "Сызранский помидор";

- "Экомаска" - конкурс на самую оригинальную маску, прсвященную помидору и другим овощам;

- "Жить здорово!" - тематическая площадка;

- "Тайна четырех стихий" - тематическая площадка Краеведческого музея.

Завершится фестиваль торжественной церемонией награждения и гала-концертом (0+) участников международного фестиваля духовых оркестров "Серебряные трубы Поволжья" "Виват, фестиваль!". Мероприятия пройдут в драматическом театре им. А. Н. Толстого в 17:00.

Жители Тольятти и Жигулевска смогут добраться до Сызрани на специальной электричке. Для них фестиваль (0+) начнется уже в дороге.

Электропоезд по маршруту Тольятти - Сызрань-1 - Тольятти поедет без изменений.

Во время поездки пассажиров ждет интерактив с подарками.

В Сызрани пассажиров в 13:30 встретят автобусы с табличкой "Вокзал-Драмтеатр". Они развезут гостей фестиваля, а потом доставят обратно ко времени отправления.

А вечером в Тольятти для местных жителей пустят дополнительный транспорт. Специально к прибытию электропоезда подъедет автобус № 8.

Фото: pxhere.com