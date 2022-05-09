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На фасаде корпуса Самарского политеха появилась мемориальная доска

9 мая 2022 12:34
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На фасаде корпуса Самарского политеха появилась мемориальная доска

В годы войны здесь располагался аппарат Советского информационного бюро.

9 мая на фасаде шестого корпуса университета (по адресу: ул. Галактионовская, д. 141) появилась мемориальная композиция. Она увековечила работу Советского информационного бюро в Куйбышеве в 1941-1942 годах. Основной задачей ведомства во время Великой Отечественной войны было составление сводок о положении на фронтах, работе тыла, партизанском движении. В торжественной церемонии открытия приняли участие ректор Самарского политеха Дмитрий Быков, депутат Государственной Думы Александр Хинштейн, кинодраматург, издатель, руководитель медиа-холдинга «Самарские судьбы» Виталий Добрусин.

– Сообщения Совинформбюро, замирая, слушала вся страна – о начале и ходе войны и, конечно, о великой Победе, – отметил Дмитрий Быков. – Мы гордимся своей историей и эту гордость несем в наших сердцах. Среди политеховцев и сейчас есть орденоносцы и боевые офицеры, и я уверен, что новое поколение, которое придет на смену нам, так же твердо будет стоять на русской земле и охранять ее.

Александр Хинштейн подчеркнул, что Куйбышев – это не просто точка на карте страны, а одно из мест, где ковалась Победа. И пребывание в нашем городе аппарата главного информационного ведомства страны – тому подтверждение.

– Совинформюбюро – один из важнейших инструментов в той войне, – сказал он. – Каждый день люди по всей России узнавали о том, что происходит на фронте: о новых подвигах, о новых победах и, к сожалению, о горечи поражений.

Мемориальную композицию создали специалисты центра литейных технологий Самарского политеха под руководством декана факультета машиностроения, металлургии и транспорта Константина Никитина. Ее основу составляет доска, выполненная литьем из бронзы. На ней располагается надпись: «В этом здании в 1941-1942 годах работало Советское информационное бюро, внесшее неоценимый вклад в Победу». Для усиления эмоционального эффекта в композицию добавлена точная копия уличного репродуктора времен Великой Отечественной войны.


Напомним, уникальный исторический документ, подтверждающий пребывание в военное время аппарата Совинформбюро в здании, которое занимает сегодня наш вуз, обнаружил в фондах Государственного архива РФ доцент кафедры «Философия и социально-гуманитарные науки» Виктор Федотов.

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