На экранах на склоне площади Славы начнёт работу цифровая фотовыставка «МакроМагия»

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1 октября в Самаре на экранах мультимедийного комплекса на склоне площади Славы начнёт работу цифровая фотовыставка «МакроМагия». Выставка организована Самарским областным отделением Союза журналистов России и Фотообъединением СОО СЖР при поддержке Правительства Самарской области.

На мультимедийных экранах будет представлено 140 работ, выполненных в жанре «макрофотография». Авторы – члены Фотообъединения областного Союза журналистов: Юрий Стрелец, Валерий Афанасьев, Сергей Курочкин, Андрей Ларионов, Екатерина Афанасьева, Владимир Рубинчик, Марина Кейлина, Олег Кирюшкин, Наталия Шинкевич.

Знакомство с макрофотографией помогает человеку заново открыть для себя мир, заметить новое и удивительное в обыкновенных явлениях и вещах. Жанр макрофотографии не перестаёт очаровывать. Мельчайшие детали, которыми так богаты фото в стиле макро, бесконечно удивляют всех любителей фотографии.

Организаторы поясняют, почему именно «МакроМагию» выбрали в качестве названия для своей удивительной выставки – речь идёт о воздействии сложного и необычайно захватывающего жанра: чтобы сделать её, нужно быть не просто фотографом, а фокусником-виртуозом, уловить, увеличить и зафиксировать всякую стрекочущую, порхающую, жужжащую мелочь; суметь с помощью техники, художественного мастерства и знаний о живой природе превратить микромир в макро.

Выставка продолжит свою работу до 15 ноября, передает пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов.

Фото: sgpress.ru